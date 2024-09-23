Gazze'den gelen tokat: İsrail diz çöktü, Batı çıldırdı

Abdullah Aslan, İsrail'in Gazze'de bir yıldır süren saldırılarda başarılı olamadığını ve hedeflerine ulaşamadığını yazdı. Aslan, İsrail'in sivil alanları bombalayarak zafer elde edemeyeceğini belirtti. Gazze'deki direnişin tüm dünyaya umut verdiğini ifade eden Aslan, Filistin halkının cesaret ve kararlılığının tarih yazdığını vurguladı. İsrail'in, arkasındaki süper güçlere rağmen bu savaşı kaybedeceğini söyleyen Aslan, Doğruhaber gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"İsrail vahşette sınır tanımıyor ve kirli savaşını daha farklı yerlere taşıyarak tedhiş ve korku yaymaya çalışıyor.

Daha önce bomba düzeneği yerleştirdiği cihazları patlatarak teknolojik aletlerle ilgili de büyük bir endişe oluşturmaya çalışıyor.

İsrail eninde sonunda bu savaşı kaybedecek. F-35 uçaklarla sivil alanları bombalayarak zaferin elde edilemeyeceğini herkes ayan beyan gördü.

Neredeyse bir yıldır devam eden Gazze savaşında estirdiği terörün ardından tek bir adım dahi ilerleyemedi. Önüne koyduğu hedeflerin hiçbirini gerçekleştiremedi.

HAMAS’a boyun eğdiremedi, direnişin elindeki rehinelerini kurtaramadı, Gazze’yi insansızlaştıramadı, hava araçlarının desteği olmadan Gazze’nin sokaklarına zırhlı araçlarını bile sokamadı.

Filistin/Gazze şehitlerin gülistanı oldu. Binalar yakıldı, yıkıldı, okullar, hastaneler vuruldu. Ancak kahraman halkın direnişi dillere destan oldu. Tarihe altın harflerle yazılacak örneklikler sergilendi.

Gazze’den yükselen kararlılık mesajları ümmet için umut oldu. O kahramanlar ümmetin onur ve şerefini kurtarmanın bedelini canlarıyla, mallarıyla ödemekten geri durmadılar.

Bütün şer güçlerin karşısında dimdik ayakta duran bir avuç Müslümanın öğrettiği daha başka dersler de oldu.

Onlar izzet ve şerefin kıyamda olduğunun dersini verdiler. Heyhate minezzille diyerek bütün Müslümanların Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın etrafanda toplanmaları gerektiğinin yolunu gösterdiler.

Kudüs’ün ve Aksa’nın esaretinin boyutunu göstererek özgürlük için nasıl bedel ödenmesi gerektiğini yaşayarak gösterdiler.

Haçlılar beşinci ve onbirinci yüzyılda bir dönem buralara tasallut olmuşlardı. Fakat zillet uzun sürmedi. Çünkü ümmet bu acıya dayanamadı ve bu zilleti kabul edemedi.

Ümmetin cihat erleri bu işgale karşı direnmeyi görev bildi. Selahaddin-i Eyyubî gibi kahramanlar işgalin sonlandırılmasını vazife bildiler ve başardılar.

Bugünkü kahramanların gösterdikleri destansı mücadelenin elbetteki bir karşılığı olacaktır. Gazze’deki surecin nasıl bir sonuca evrileceğini şu an hiç kimse kestiremiyor.

İsrail, arkasına süper güçlerin desteğini alarak neredeyse bir yıldır saldırıyor, ama yıkımdan başka bir arpa boyu mesafe aldığı söylenemiyor.

Filistin artık neredeyse bütün dünya devletleri tarafından devlet olarak tanınmaya başlandı. Siyonistlerin işgalci ve katliamcı olduklarını neredeyse bütün dünya artık kabul etmiş durumda.

Uluslararası adalet divanında israil yaptığı katliamlarla ilgili mahkûm ediliyor. Birçok ülkede iç hukuk nezdinde israilli çetelerin suçlu ilan edilmeleri söz konusu olabilir.

Emin olun! Allah’ın izni ve yardımıyla israil kaybedecek! Saldırsa da öldürse de yaksa da yıksa da bu böyle!"