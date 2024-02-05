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Dünya Gazze'deki yıkım havadan görüntülendi
Dünya

Gazze'deki yıkım havadan görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-02-05 20:51:00 -

İsrail ordusunun Gazze'de yaptığı yıkım havadan görüntülendi. 122 gündür devam eden vahşi saldırılar sonucu Gazze'nin kuzeyi hayalet şehre döndü.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki yıkımın görüntülerini paylaşarak, “Bu, gözlerimizin önünde gerçekleşen eşi benzeri görülmemiş düzeyde bir yıkım ve zorla yerinden edilmedir” dedi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 122 gündür devam ederken, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki yıkım havadan görüntülendi. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından paylaşılan görüntülerde, yüzlerce binanın kullanılamaz halde olduğu görüldü. Görüntülerde saldırı sonucu kullanılamaz hale gelen bir sağlık merkezinin yer aldığını aktaran UNRWA, “Bu görüntüler UNRWA sağlık merkezlerimizden birini gösteriyor. Geriye hiçbir şey kalmamış. Bu, gözlerimizin önünde gerçekleşen eşi benzeri görülmemiş düzeyde bir yıkım ve zorla yerinden edilmedir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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