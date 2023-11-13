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Sosyal Medya Gazze’deki vahşeti gördü ve Müslüman oldu
Sosyal Medya

Gazze’deki vahşeti gördü ve Müslüman oldu

Yeniakit Publisher
2023-11-13 10:34:00 - 2023-11-13 11:09:47

ABD'de yaşayan İspanyol asıllı bir kişi Gazze'de Filistinlilere yapılan zulmü görünce Müslüman olmaya karar verdi. Şahadet getirdikten sonra da kardeşine sarılarak ağlamaya başladı. İşte o görüntüler...

ABD'de bir Hispanik bir vatandaş, İsrail'in Gazze'de planlı bir şekilde uygulamakta olduğu soykırıma karşı bilgilendirme çalışması yapan ABD'li Müslümanların yanına gelerek bilgi aldı. Daha öncesinde de İslam hakkında uzun araştırmalar yapmış olan ABD'li vatandaş, edindiği bilgiler doğrultusunda Müslüman olmaya karar vererek İslam'la şereflendi. Şehadet getirdikten sonra duygulanarak gözyaşı döken vatandaş, çevredeki Müslüman kardeşlerine sarıldı.

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