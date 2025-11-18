  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Çin’e önlem alayım derken Türkiye pazarını vuracaklar! İş dünyasından peş peşe açıklamalar geldi

Hangi ilde ne kadar yapılacak? Karadeniz’e ve Doğu Anadolu’ya raylı sistem müjdesi

Yememiş içmemiş oynamış! Hakem Erkan Arslan’dan bahis rekoru

İmamoğlu’na şok suçlamalar! Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızıdır

ABD’de ibretlik anket: Ülkelere sözde demokrasi götürenlere bakın

Rojin Kabaiş soruşturmasında sürpriz tanık: ‘Babanın haberi var’ diyerek kolundan tutup arabaya götürdüler

PKK Suriye’de ‘bir şeyler’ deniyor!

Sarı Şeytan Trump'ın CIA'ye yetki vermesi sonrası Venezuela'da petrol tesisinde patlama oldu!

Bunlar Atatürk’ün yüzünü de çaldılar! Sevgi mi rant mı? Yücel Kaya yazdı

Bu da Ukrayna’nın İmamoğlu’su! Partisi kendisini hiçbir şekilde savunmadı
Dünya Gazze’deki soykırımın ortakları ifşa edildi: Alman Başbakanlık binasına kırmızı boyayla ‘failler’ yazıldı
Dünya

Gazze’deki soykırımın ortakları ifşa edildi: Alman Başbakanlık binasına kırmızı boyayla ‘failler’ yazıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Gazze’deki soykırımın ortakları ifşa edildi: Alman Başbakanlık binasına kırmızı boyayla ‘failler’ yazıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin destekçileri, Gazze'deki soykırıma ilk gününden beri gönderdiği silahlarla ortak olan Alman hükümetini protesto için Başbakanlık binasına kırmızı boyayla "failler" yazdı. Aktivistler adına konuşan Elsa adlı kadın, "Hükümetimizin bizim adımıza soykırıma ortak olmasını istemiyoruz" dedi.

"Peacefully Against Genocide" grubu aktivistleri, Başbakanlık binası önünde eylem yaptı.

Aktivistler binanın ön cephesine kırmızı boyayla "failler" (Taeter) yazdı ve el izlerini sürdü.

Olay yerine gelen polisler, aktivistlere yönelik işlem yaptı.

Grup üyelerinden Elsa, Alman hükümetinin İsrail'e gönderdiği silahlar ve kağıt üzerinde de olsa uyguladığı silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırma kararından dolayı Başbakanlık binasının duvarına "failler" yazdığını belirtti.

Alman hükümetinin kararına gerekçe olarak ateşkese iyi bir şekilde uyulduğunu gösterdiğini aktaran Elsa, ancak bir aydan daha az bir sürede ateşkesin 282 kez ihlal edildiğini bildiklerini ifade etti.

 

BİZİM ADIMIZA SOYKIRIMA ORTAK OLMAYIN

Elsa, "Alman hükümetinin tepkisi ise kısıtlamayı kaldırmak ve İsrail'e normal şekilde silah tedarik etmeyi sürdürmek oldu, soykırımcı bir hükümete" şeklinde konuştu.

Dün bir okulun bombalandığını, 13 öğrenci ve öğretmenin hastanede olduğunu belirten Elsa, Gazze'de hastanelerin de kalmadığına dikkati çekti.

Elsa, "Alman hükümeti bu soykırımcı hükümete silah göndermeye devam ediyor ve biz buna izin veremeyiz. Bu yüzden bugün aktivistler duvara 'failler' yazdı çünkü burada yaşadığımız için bir sorumluluğumuz var" dedi.

Alman hükümetinin İsrail'e destek vermeyi ve silah sağlamayı bırakmasını talep ettiklerini vurgulayan Elsa, "Hükümetin bizim adımıza soykırıma ortak olmasını istemiyoruz" ifadesini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bizde destek vermek istemiyoruz

Ama askerleri ni semirtip gönderiyoruz ateşkes ihlal ediliyor...... benim zavallı halkım Yahudi mallarını satıyor.... o fabrika ve kuruluşlarda ne yapalım ekmek parası diye çalışan da Müslüman kimseler...... siz ekemeginizi kazanın gazze oluyor........
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23