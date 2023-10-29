Gazze'deki son bilanço açıklandı...

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden yıkıcı saldırılarında 3.324'ü çocuk olmak üzere 8.005 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre geçtiğimiz cuma günü İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'nin dış dünya ile kesilen bağlantısı bugün kademeli olarak yeniden sağlanmaya başlandı.

Telefon ve internet erişiminin yeniden sağlanmasıyla birlikte ölü rakamı da 8000'i aştı.

İsrail'in saldırıları nedeniyle insanlık dışı bir kuşatma altına olan Gazze'deki 2.3 milyon kişinin dünya ile olan bağlantısı kesilmişti.

Öte yandan İsrail savaş uçakları Gazze'de halen faaliyet göstermeye çalışan birçok hastanenin yakınlarına hava saldırıları düzenliyor. İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk eden binlerce kişinin bölgedeki hastanelere sığındığı biliniyor.

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Bölge sakinleri, kuşatma altındaki bölgenin kuzey kesiminde yer alan El Şifa Hastanesi'ne giden yolların çoğunu hava saldırıları nedeniyle kullanılamaz duruma geldiğini aktarıyor.

İsrail saldırılarında yaralananlarla dolu olan El Şifa Hastanesinde on binlerce kişinin bulunduğu biliniyor.

El Şifa hastanesinde barınan Mahmud el Savaf bölgeye dair telefonda verdiği bildige, "Hastaneye ulaşmak giderek zorlaşıyor, görünüşe göre hastanenin dışarıyla bağlantısını kesmek istiyorlar." diyor.

İsrail somut hiçbir delil sunmadan Hamas'ın El Şifa hastanesinin altında bir komuta merkezi olduğunu iddia etti. Hamas ise bu iddiaların asılsız olduğunu ifade ediyor.

Kaynak: Mepa News, Ajanslar