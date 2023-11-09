Gazze'deki savaşta son dakika! ABD MQ-9 Reaper'ı vuruldu, Orta Doğu'yu karıştıran şok görüntü

Yemen'in batısını kontrol eden Husiler, 7 Ekim'de başlayan savaşta önce 1700 kilometre uzaklıktaki İsrail'e füzeler ateşledi. Füzelerin Kızıldeniz'de konuşlu Amerikan savaş gemisi tarafından durdurulmasını, sonraki hafta gerçekleşen saldırı izledi. Yemen'den havalanan kamikaze drone'lar ve ateşlenen balistik füzeler, İsrail'in en güneyindeki Eilat semalarına kadar geldi.

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İsrail ordusu hava savunma sistemlerinin tehditleri savuşturduğunu açıklarken, İran destekli Husiler fırlattıkları füzelerin görüntülerini dünya ile paylaştı.

İsrail'e resmen savaş ilan eden Yemenli gruba karşı, Doğu Akdeniz'e askeri yığınak yapan ABD ordusu harekete geçti. Amerikan uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ın başını çektiği taarruz grubu Kızıldeniz'e kaydırıldı, ABD ordusu alışılmadık şekilde Süveyş Kanalı'nı geçen bir denizaltının fotoğrafını bile paylaştı.Ancak ABD'nin Kızıldeniz hamlesi Husiler'i caydırmışa benzemiyor. İran destekli grup, Yemen semalarında uçan dev Amerikan insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Dahası, Husilerin resmi yayın organları ABD'ye ait MQ-9 Reaper drone'unun vurulduğu görüntüleri paylaştı.ABD insansız hava aracının 2K12 KUB sisteminden ateşlenen bir füzeyle vurulduğu tahmin ediliyor.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), MQ-9 Reaper'ın düşürüldüğünü doğruladı. CENTCOM'a göre, söz konusu insansız hava aracı Kızıldeniz semalarında vuruldu ve uluslararası hava sahasında seyrediyordu.