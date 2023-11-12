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Dünya Gazze'deki Sahra Hastanesi'ne paraşütle tıbbi malzeme ulaştırdılar
Dünya

Gazze'deki Sahra Hastanesi'ne paraşütle tıbbi malzeme ulaştırdılar

Yeniakit Publisher
2023-11-12 06:51:00 -
Gazze'deki Sahra Hastanesi'ne paraşütle tıbbi malzeme ulaştırdılar

Ürdün silahlı kuvvetlerinin Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi'ne paraşütle acil tıbbi malzeme ulaştırdığı bildirildi.

Ürdün resmi haber ajansı Petra'ya göre, yetkili askeri bir kaynak, tıbbi malzeme yardımının Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir uçak tarafından paraşütlerle atıldığını söyledi.

Tıbbi malzeme desteği operasyonunun ikinci kez yapıldığına dikkat çekilen haberde, olayın Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar işbirliğinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Haberde, Ürdün Sahra Hastanesi'nin Gazze Şeridi'ne yönelik süren bombardımana rağmen çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, 6 Ekim'de, Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi'ne ilk kez tıbbi malzeme ve ilaç tedariki için silahlı kuvvetlerin başarılı bir operasyon gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

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Yorumlar

rıyad toplantı

israile yaptırımları engelleyen ülkeler.BAE.FAS.BAHREYN.SUUDİ ARABİSTAN(AMBARGO PETROL VE BENZERİ OYLAMADA RET KULLANDILAR KABUL EDİLMEDİ)
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