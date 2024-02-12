  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ankara'da barbarlık! İYİ Partili ismi dövdüler

Ünlü banka Morgan Stanley oylaması: Sürdürülebilirliğe yatırım! Eskiler tarihe karışıyor! Bu yarış devam edecek

'Kim Milyoner Olmak İster'de Filistin sorusu! Yarışmacı çekildi

Evde bakım aylığı ne kadar? İşte o fiyatlarına ilişkin: Kaç yaşındaki, kim, nasıl alır? Ne kadar çekecek?

ABD'de kiliseye silahlı saldırı

ABD Savunma Bakanı Austin, hastaneye kaldırıldı ama pes etmedi! Ardından dikkat çeken açıklama: Artık risk yok!

Bakan Kacır duyurdu: Adam yurda dönüyor

Hatice Kolçak küçük yatırımcıyı zengin edecek yöntemi duyurdu: Bunu yapan o tarihe kadar ev alır

'Depremin habercisi' deniyordu! ABD uçak gemisi o ilimize demirledi

İnşaat şirketleri arasında işbirliği sonucu: çipli takipe yakın markaj! Proje: AselsanNET üzerinden yaptıkları...
Gündem Gazze’deki patlama Mısır’dan duyuldu! 100 kişi öldü
Gündem

Gazze’deki patlama Mısır’dan duyuldu! 100 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2024-02-12 10:44:00 -
Gazze’deki patlama Mısır’dan duyuldu! 100 kişi öldü

1,5 milyon Filistinlinin sığındığı şehir gece boyunca kıyameti yaşadı, İsrail katliamında en az 100 can kaybı var. Al Jazeera, Mısır sınırına çok yakın bölgelerin de İsrail tarafından bombalandığını bildiriyor.

İsrail’in, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze’nin Mısır sınırındaki Refah kentine düzenlediği saldırılarında 100’den fazla kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya dayandırdığı habere göre, Refah'taki hastane yetkilileri, İsrail’in, Refah kentine düzenlediği saldırılarında 100’den fazla kişinin öldürüldüğünü, yaralanan yüzlerce kişinin hastanelere ulaştığını belirtti.

Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah şehir merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurdu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kuveyt Hastanesi Müdürü Suhayb el-Hıms ise hastanenin çok tehlikeli durumdaki yaralılarla dolu olduğunu, yeterli ilaç ve serum bulunmadığını ifade etti.

Yerel kaynaklar, savaş uçaklarının, yoğun topçu atışı ve savaş gemilerinin denizden yoğun ateşiyle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilmiş kişilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetti.

 

Namussuz İsrail, sonunda bu haltı da yedi! Şeytanın bile aklına gelmeyecek alçaklık! Gazze’deki ambulanslara bakın ne yaptılar
Namussuz İsrail, sonunda bu haltı da yedi! Şeytanın bile aklına gelmeyecek alçaklık! Gazze’deki ambulanslara bakın ne yaptılar

Dünya

Namussuz İsrail, sonunda bu haltı da yedi! Şeytanın bile aklına gelmeyecek alçaklık! Gazze’deki ambulanslara bakın ne yaptılar

Gazzeli annenin o anları yürekleri burktu!
Gazzeli annenin o anları yürekleri burktu!

Gündem

Gazzeli annenin o anları yürekleri burktu!

Terörist İsrail durmuyor! Gün gelecek… Gazze’de can kaybı 28 bin 176’ya yükseldi!
Terörist İsrail durmuyor! Gün gelecek… Gazze’de can kaybı 28 bin 176’ya yükseldi!

Gündem

Terörist İsrail durmuyor! Gün gelecek… Gazze’de can kaybı 28 bin 176’ya yükseldi!

Gazze kasabı Netanyahu Refah'ta 'soykırım'a hazırlanıyor! Dünyadan peş peşe tepkiler: Ciddi yansımaları olur
Gazze kasabı Netanyahu Refah'ta 'soykırım'a hazırlanıyor! Dünyadan peş peşe tepkiler: Ciddi yansımaları olur

Gündem

Gazze kasabı Netanyahu Refah'ta 'soykırım'a hazırlanıyor! Dünyadan peş peşe tepkiler: Ciddi yansımaları olur

Fransızlardan Siyonist İsrail'e tepki! "Gazze halkının yok olmasına yol açacak"
Fransızlardan Siyonist İsrail'e tepki! "Gazze halkının yok olmasına yol açacak"

Yerel

Fransızlardan Siyonist İsrail'e tepki! "Gazze halkının yok olmasına yol açacak"

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdullah

 yine İsrail kazanıyor, anlamıyorum ki.

SAPIK SOYKIRIMCI HIRSIZ SiYonist KATILLER ICIN "NE FILISTIN TOPRAKLARI, NE ORTADOGU, NE DE DUNYADA GÜVENLI BIR YURT OLMAYACAK ARTIK, AZMETTIRICI EMPERYALIST SOYKIRIMCILAR ICIN DE YOLUN SONU GELDI....

Hicbir zalim ABD OLMADI TARIHTE BUGUNE DEK....nehirden denize ozgur FILISTIN KURULACAK, SIYONIST KATILLER BEFELINI MUTLAKA ODEYECEK.MUTLAKA Y OK OLACAK
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23