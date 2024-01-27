  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

40 liraya 111 kilometre yol giden otomobil Türkiye'ye geliyor! Fiyatı resmen belli oldu

Cem Küçük şok gelişmenin haberini verdi: Ülkeye tamı tamına 500 milyar yükü olacak

Atama kararları Resmi Gazete'de! 3 ilde emniyet müdürleri değişti

Mesut Hakkı Caşın'dan beklenmedik F-35 çıkışı: Eğer olursa Türkiye güç dengesini kaybedebilir

CHP'de Özgür Özel'e büyük şok! Aday belirleme yetkisi yok

Hint basından bomba iddia: Türkiye Eurofighter kartını sürerek bir taktik yaptı! O savaş uçakları geliyor

Uçuşu ertelenen Milli Muharip Uçak Kaan için çok kritik açıklama: Bunu yapmak yanlış olur

ABD'de Teksas krizine eski başkan Trump da dahil oldu! Tüm eyaletlere aynı çağrıyı yaptı

Husiler, Yemen açıklarında petrol gemisini vurdu

Rusya'dan NATO'ya tatbikat uyarısı! Avrupa'yı tehdit ettiler
Dünya Gazze'deki İsrailli kadın esir askerler Netanyahu'yu bombaladı
Dünya

Gazze'deki İsrailli kadın esir askerler Netanyahu'yu bombaladı

Yeniakit Publisher
2024-01-27 08:47:00 -
Gazze'deki İsrailli kadın esir askerler Netanyahu'yu bombaladı

Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının elindeki 3 kadın esir asker, savaşın durmasını, esir takası anlaşması yapılmasını ve evlerine canlı olarak dönmeyi istediklerini belirtti.

Kassam Tugaylarının Medya Ofisi tarafından 3 kadın esir askerin, İsrail hükümetine ve Başbakan Binyamin Netanyahu'ya seslendikleri bir video yayımlandı.

Videoda konuşan kadın askerlerden Karina (19), "107 gündür buradayım çünkü beni evime geri getirmesi gerekenler beni yalnız bıraktı." dedi.

Sürekli olarak saldırı ve bombardıman altında yaşadığını belirten kadın asker, İsrail hükümetinden savaşı durdurmasını, esir takası anlaşması yapmasını ve onları canlı olarak kurtarmasını istedi.

Hamas'tan çok İsrail devletinden korktuğunu ifade eden asker, "Ailelerimize, bizi kurtarmak için elinizden geleni yaptığınız yalanını söylemekten vazgeçin çünkü siz gerçekte hiçbir şey yapmıyorsunuz. Benim gibi esirleri öldürmeye devam ediyorsunuz. Siz sadece kendinizi düşünüyorsunuz. Sizden utanıyorum." diye konuştu.

Bir diğer esir asker Danielle Jablou (19) ise 24 saat bombardıman altında yaşadığını ve hayatı için çok endişelendiğini ifade etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Esir alındığımızda hükümetimiz neredeydi? Ben bir asker olarak devlet için her şeyimi verdim ve Gazze Şeridi'nde tehlikeli bir pozisyonda hizmet ettim ama siz beni gözden çıkardınız." diyen asker, İsrail hükümetinden, tüm esirler evlerine dönünceye kadar üzerine düşen görevi yerine getirmesini istedi.

Üçüncü asker Doron ise sürekli bomba ve tank sesleri altında yaşadığını, ateş altında bir yerden diğerine kaçmak zorunda kaldığını söyledi.

İsrail ordusunun, esir arkadaşlarını öldürdüğüne işaret eden asker, "Onları siz öldürdünüz ve daha ilk gün bizi gözden çıkardınız." ifadesini kullandı.

Kadın asker, başta Netanyahu olmak üzere hükümete ve bakanlara, savaşı durdurma ve başka esirler ölmeden takas anlaşması yapma çağrısında bulundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın 25 Ocak'taki haberinde, Katar’ın, Hamas'ın esir takasına ilişkin müzakereleri askıya aldığını İsrail’e ilettiği belirtilmişti.

İsrail yardım sırasındaki Filistinlileri vurdu: Onlarca şehit ve yaralı var
İsrail yardım sırasındaki Filistinlileri vurdu: Onlarca şehit ve yaralı var

Dünya

İsrail yardım sırasındaki Filistinlileri vurdu: Onlarca şehit ve yaralı var

İsrail katliamını sürdürüyor! Can kaybı 26 bine dayandı
İsrail katliamını sürdürüyor! Can kaybı 26 bine dayandı

Gündem

İsrail katliamını sürdürüyor! Can kaybı 26 bine dayandı

Hamas korkusu bunu da yaptırdı! İşte ABD'nin İsrail'e yapacağı askeri yadımlar
Hamas korkusu bunu da yaptırdı! İşte ABD'nin İsrail'e yapacağı askeri yadımlar

Dünya

Hamas korkusu bunu da yaptırdı! İşte ABD'nin İsrail'e yapacağı askeri yadımlar

Fahrettin Altun: İsrail bir yalan imparatorluğudur
Fahrettin Altun: İsrail bir yalan imparatorluğudur

Gündem

Fahrettin Altun: İsrail bir yalan imparatorluğudur

İsrail hukuk tanımıyor! Gazze'de hastaneyi vurdu
İsrail hukuk tanımıyor! Gazze'de hastaneyi vurdu

Gündem

İsrail hukuk tanımıyor! Gazze'de hastaneyi vurdu

Belçikalılar İsrail'e gönderilecek silahları engellemek için limanda!
Belçikalılar İsrail'e gönderilecek silahları engellemek için limanda!

Dünya

Belçikalılar İsrail'e gönderilecek silahları engellemek için limanda!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23