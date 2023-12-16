Gazze'deki İsrail ablukası sebebiyle engelli bir çocuk açlıktan can verdi!

İsrail'in uyguladığı abluka sebebiyle Gazze Şeridi'nde bir çocuğun açlıktan öldüğü bildirildi.

İsrail'in uyguladığı sıkı abluka sebebiyle Gazze Şeridi'nde bir çocuğun açlıktan öldüğü bildirildi.

Filistinli Çocuklara Yardım Fonu Başkanı Steve Sosebee'nin aktardığı bilgiye göre, kuruluşun yardım ettiği Gazzeli engelli çocuklardan biri, gıda yokluğu sebebiyle açlıktan can verdi.

Halil isimli çocuğun babası Yasir Makadme, Sosebee'ye mesaj atarak küçük çocuğun vefat ettiğini belirtti.

Makadme mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba Bay Steve.

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Üzgünüm ancak bugün size canımın, evladımın öldüğünü söylemek için yazıyorum.

Halil gitti, yaşamını yitirdi, bizi terk etti.

Karnı açtı. Aslına bakılırsa, Gazze Şeridi'nde yaşadığımız durumlar ve savaş sebebiyle, yediği mama dükkanlarda bulunamıyordu.

Mamadan bulmaya çalıştım, biraz bulabildim ancak bu kadarı yeterli değildi ve artık çok onun için çok geçti. Halil beni bırakıp gitti.

Bay Steve, evladım Halil için yaptığınız her şey adına size teşekkür ederim. Desteğiniz ve hisleriniz için teşekkürler.

Yasir."

Engelli küçük çocuk İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan ve sıkılaştırdığı ablukadan bu yana açlık sebebiyle can verdiği bilinen ilk çocuk olarak kayda geçti.

İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği hedef gözetmeyen bombardımanlarda ise binlerce çocuğu katletti.

Kaynak: Mepa News