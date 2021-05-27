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Dünya Gazze'deki enkazın içinde duygulandıran doğum günü sürprizi
Dünya

Gazze'deki enkazın içinde duygulandıran doğum günü sürprizi

İşgalci İsrail'in saldırılarının ardından Gazze'de enkaz çalışmaları devam ederken; genç bir kadın, molozların üzerinde babasına doğum günü sürprizi yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 18:36:00 - 2021-05-27 18:40:39

Gazze kentinde yaşayan Intissar Al-Batsh isimli genç kadın, İsrail saldırılarının ardından Gazze’deki enkazın temizlenmesinde görev alan babasının doğum gününü enkaz üzerinde kutladı.

Gazze'de enkaz kaldırılıyor

İsrail-Hamas arasında varılan ateşkesin ardından Gazze’de enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Gazze’de görevli belediye işçileri yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürürken, yürek ısıtan görüntüler kaydedildi.

Gazze kentinde yaşayan Intissar Al-Batsh isimli bir genç kadın, enkaz yığınlarını temizleyen ve yoğun bir mesai yapan belediye görevlisi babasına sürpriz yaptı.

Babasının doğum gününü kutladı

Intissar Al-Batsh babasının çalıştığı alana gelip bütün zorluklara rağmen doğum gününü unutmadığını vurguladı. Al-Batsh, İsrail saldırılarının durmasının ardından belediyenin başlattığı temizleme çalışmalarına katılarak günlerdir ailesini görmedi.

Al-Batsh, sosyal medyada doğum günü sürprizinden çektirdiği görüntüyü, “Babam enkaz altından şehit ve yaralıların arama kurtarma ve yıkımın kaldırma çalışmalarında gece gündüz çalıştı. Onu özledim” sözleriyle paylaştı.

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