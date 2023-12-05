Gazze’de yürek yakan anlar UTAN EY DÜNYA UTAN
Soykırımcı İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar tüm vahşetiyle sürüyor.
Görüntülere yansıyan Filistinli bir anne, Refah'ın doğusundaki Jinena mahallesinde İsrail'in hava saldırısında şehit olan oğlunu yürek yakan ifadelerle uğurladı.
"Seninle geldim, sensiz nasıl giderim! Cevap ver bana aşkım."
KORKUNÇ ACILAR YAŞANIYOR: ANNENİN FERYADI GÖĞÜ İNLETTİ
7 Ekim'den bu yana, ABD ve İngiltere öncülüğündeki Batılı devletlerin güvencesiyle Gazze'de insanlık suçu işleyen İsrail, Filistinli bebekleri, çocukları, kadınları, ve yaşlıları hedef almaya devam ediyor.
İslam aleminin gözü önünde her gün yüzlerce savunmasız Müslüman sivil yüksek tesirli bombaların altında hunharca katlediliyor.
Sosyal medyaya yansıyan bir diğer görüntüde, Gazze'de İsrail'in bombardımanı sonrasında yüzü parçalanan minik kızına veda edemeyen annenin feryatları adeta göğü inletiyor.
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Bir başka görüntüde ise, İsrail'in katlettiği bebeğini bisiklet sepetinde taşıyan Filistinli baba yürekleri dağladı.