Gazze'de yeniden patlama sesleri: Ateşkes bitti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi sınırında bulunan yerleşim birimlerinde uyarı sirenlerinin çaldığı ve Gazze'den fırlatılan bir roketin havada imha edildiği bildirildi. Filistinli taraflardan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Filistinli kaynaklar, Gazze’nin kuzeyinde silah ve patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

İsrail ile Hamas arasında varılan yedi günlük “insani ara”, bugün Türkiye saati ile 08.00'de bitecekti.

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