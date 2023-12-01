  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Gazze'de yeniden patlama sesleri: Ateşkes bitti
Gündem

Gazze'de yeniden patlama sesleri: Ateşkes bitti

Yeniakit Publisher
2023-12-01 08:25:00 - 2023-12-01 08:28:19
Gazze'de yeniden patlama sesleri: Ateşkes bitti

İsrail ve Hamas arasındaki insani aranın bugün sona ermesi beklenirken Gazze'de 7 gündür süren sükûnet çatışma sesleriyle kesildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi sınırında bulunan yerleşim birimlerinde uyarı sirenlerinin çaldığı ve Gazze'den fırlatılan bir roketin havada imha edildiği bildirildi. Filistinli taraflardan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Filistinli kaynaklar, Gazze’nin kuzeyinde silah ve patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

İsrail ile Hamas arasında varılan yedi günlük “insani ara”, bugün Türkiye saati ile 08.00'de bitecekti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

her şey göz boyama

müslümanların ve türklerin en büyük syçu hemen inanmalrı yahudilerin ve hristiyanların sözlerine adamlar dünayyaı yönetiyor bu israil bir adam diğer bazı ülkeler harici hepsi köleleri adamalrdaki kayıplar cok amerika dün aksam acıklama yaptı biz israili devem destekliyoruz diye

Bekir Kalınsazlıoğlu

 STÖ (siyonist yahudi avenjelist hristiyan terör örgütü) lideri netanyahu!!!! Allah c.c. belanı versin !!!! yerin cehennemin dibi olsun inşallah !!! Katil şerefisiz !!! adi yaratık !!!!
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23