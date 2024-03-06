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Dünya Gazze'de yaşlı bir adam açlıktan can verdi!
Dünya

Gazze'de yaşlı bir adam açlıktan can verdi!

Yeniakit Publisher
2024-03-06 10:23:00 -
Gazze'de yaşlı bir adam açlıktan can verdi!

Gazze'nin kuzeyinde yaşlı bir Filistinlinin İsrail ablukasının yol açtığı açlık sebebiyle can verdiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in ablukası can almaya devam ediyor.

Son haftalarda çok sayıda Filistinli açlık, susuzluk ve yetersiz beslenme sebebiyle hayatlarını kaybediyor.

Hayatını kaybedenlerin tamamı bebekler, hasta çocuklar ve yaşlılardan oluşuyor.

Bölgede gıda yardımı ulaşmaması halinde yetişkinler arasında da açlıktan ölümlerin yaşanmasından endişe ediliyor.

Yaşlı bir Filistinli can verdi

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre geçtiğimiz gün İsrail ablukası altındaki Gazze kuzeyinde yaşlı bir Filistinli açlık ve susuzluk sebebiyle yaşamını yitirdi.
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Gazze Şehrinin Zeytun mahallesinde yaşayan Filistinli Abdurrahman Dehduh'un sağlık durumunun uzun süren açlık neticesinde ağırlaştığı, Şifa Hastanesi'ne götürülen yaşlı adamın açlık yüzünden can verdiği bildirildi.

Hastanede de gıda, su ve tedavi imkanı bulunmuyordu.

İsrail'in abluka uyguladığı Zeytun mahallesinde bir süredir çatışmalar yaşanıyordu ve bölge sakinleri evlerinden çıkamıyordu.

Açlık ve susuzluğun daha da şiddetlenmesi ve bölgeye yeterli yardımın ulaşmaması sebebiyle uzmanlar, bölgede yetersiz beslenme kaynaklı ölümlerin artabileceği tehlikesine vurgu yapıyor.

Kaynak: Mepa News

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