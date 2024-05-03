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Dünya Gazze'de yaşayan mazlumlar yardım beklerken şoka uğradı! Paraşütler açılmayınca çok sayıda kişi şehit oldu
Dünya

Gazze'de yaşayan mazlumlar yardım beklerken şoka uğradı! Paraşütler açılmayınca çok sayıda kişi şehit oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-03 22:37:00 - 2024-05-03 22:49:40
Gazze'de yaşayan mazlumlar yardım beklerken şoka uğradı! Paraşütler açılmayınca çok sayıda kişi şehit oldu

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin kuzeyine havadan indirilen insani yardım kutularını taşıyan paraşütlerin açılmaması ve bölgede bekleyen Filistinlilerin üzerine düşmesi sonucu çok sayıda şehit ve yaralının olduğu açıklandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, yayımladığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyine yardım taşıyan uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularını taşıyan paraşütlerin açılmadığını belirtti.

Çok sayıda kişi şehit oldu

Basal, kutuların bölgede yardım bekleyen bir grup Filistinlinin üzerine düşmesi sonucu çok sayıda kişinin şehit olduğunu ve yaralandığını kaydetti.

Sözcü Basal, şehit ve yaralı sayısı ile yardım bırakan uçakların hangi ülkeye ait olduğuna dair herhangi bir bilgi vermedi.

Gazze Şeridi'nde 8 Mart'ta yaşanan benzer bir kazada uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularını taşıyan paraşütlerin açılmaması ve bölgede yardım bekleyenlerin üzerine düşmesi sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.
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Kaynak: AA

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