Gazze'de üzücü görüntü... Bir çuval un için değirmen önünde uzun kuyruk

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana karadan, havadan ve denizden saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinliler, hayata tutunmaya çalışıyor. İnsani yardım girişinin sınırlı bir şekilde yapıldığı bölgede halk, buğday öğütmek ve un alabilmek için değirmenlerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Değirmenler ise kısıtlı yakıt tedariki nedeniyle kısa süre çalışabiliyor. Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Maghazi Mülteci Kampı'ndaki değirmene gelenler, hem soğuk havaya hem de saldırı riskine rağmen bir çuval un alabilmek için saatlerce sırada bekliyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Gazzelilere dağıttığı un miktarı da ihtiyacı karşılamaya yetmiyor.

İsrail’in saldırıları diğer yandan yardım kamyonlarının yoğun nüfuslu kampta ilerleyişine ve yardım dağıtımına da engelliyor.



İsrail'e ait savaş uçaklarının dün Maghazi Mülteci Kampı'na giden ana yoldaki altyapıyı vurması sonucu yollarda çukur oluştu. Çukurlara dolan kirli su, elektrik ve temiz su tedarikinde kesintiye yol açtı. Kanalizasyon şebekesinde de ciddi hasar meydana geldi.