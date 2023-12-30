  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

“Erdoğan istifasını istedi” denilmişti! Mehmet Büyükekşi ile ilgili flaş gelişme! TFF son kararı açıkladı

Burhan: Almanya’da “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” Pankartları açıldı mı ?

Süper Kupa finali kararı sonrası FETÖ'cüler ortaya çıktı! Tü sizin suratınıza şimdi de sokak çağrısı yaptılar

Diyarbakır'da özel jet kazası!

Uzman isim duyurdu! Emekli ve memur aylıklarında eşitleme formülü

Amacın ne Ali Koç? İngiliz oyunuyla Suudilerle Türkiye’nin arasını açmak mı?

Türkiye'ye korkutan acil 3 gece uyarısı! Cuma ve cumartesi gecesi kaldı, pazar sabah başka uyanacağız

'Marşı istemediler' denmişti: Statta İstiklal Marşı Okuma Provaları'nın yapıldığı görüntüler ortaya çıktı!

MiT Kamışlı'da hazine buldu! Torbalara doldurmaya devam...

CHP’li Özgür Özel böyle itiraf etmiş: “Sıkışınca Atatürk’e sarılıyoruz” demişti. "YİNE SIKIŞTILAR" IKBY kanalına çıkarken Türk Bayrağını kaldıran CHP konu Arabistan olunca Yeniden Atatürkçü kesildi
Gündem Gazze'de üzücü görüntü... Bir çuval un için değirmen önünde uzun kuyruk
Gündem

Gazze'de üzücü görüntü... Bir çuval un için değirmen önünde uzun kuyruk

Yeniakit Publisher
2023-12-30 14:24:00 - 2023-12-30 14:33:38

Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Maghazi Mülteci Kampı'ndaki değirmene bir çuval un alabilmek için gelen Filistinliler, hem soğuk havaya hem de saldırı riskine rağmen saatlerce uzun kuyrukta bekliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana karadan, havadan ve denizden saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinliler, hayata tutunmaya çalışıyor. İnsani yardım girişinin sınırlı bir şekilde yapıldığı bölgede halk, buğday öğütmek ve un alabilmek için değirmenlerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Değirmenler ise kısıtlı yakıt tedariki nedeniyle kısa süre çalışabiliyor. Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Maghazi Mülteci Kampı'ndaki değirmene gelenler, hem soğuk havaya hem de saldırı riskine rağmen bir çuval un alabilmek için saatlerce sırada bekliyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Gazzelilere dağıttığı un miktarı da ihtiyacı karşılamaya yetmiyor.

İsrail’in saldırıları diğer yandan yardım kamyonlarının yoğun nüfuslu kampta ilerleyişine ve yardım dağıtımına da engelliyor.

İsrail'e ait savaş uçaklarının dün Maghazi Mülteci Kampı'na giden ana yoldaki altyapıyı vurması sonucu yollarda çukur oluştu. Çukurlara dolan kirli su, elektrik ve temiz su tedarikinde kesintiye yol açtı. Kanalizasyon şebekesinde de ciddi hasar meydana geldi.

Helal olsun! İşte İsrail'e karşı soykırım davası açan ilk ülke
Helal olsun! İşte İsrail'e karşı soykırım davası açan ilk ülke

Dünya

Helal olsun! İşte İsrail'e karşı soykırım davası açan ilk ülke
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail, Gazze'deki gerçekleri gizlemek için onları öldürüyor
İsrail, Gazze'deki gerçekleri gizlemek için onları öldürüyor

Dünya

İsrail, Gazze'deki gerçekleri gizlemek için onları öldürüyor

Bunlarda her yol var! Biden İsrail için Kongreyi bir kez daha es geçti
Bunlarda her yol var! Biden İsrail için Kongreyi bir kez daha es geçti

Dünya

Bunlarda her yol var! Biden İsrail için Kongreyi bir kez daha es geçti

Türkiye ilk 20 ülke arasında! İsrail'e boykot talebi de artırdı
Türkiye ilk 20 ülke arasında! İsrail'e boykot talebi de artırdı

Ekonomi

Türkiye ilk 20 ülke arasında! İsrail'e boykot talebi de artırdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23