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Gündem Gazze'de su yok hastalık yayılıyor! BM açıkladı
Gündem

Gazze'de su yok hastalık yayılıyor! BM açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-04-13 07:24:00 -
Gazze'de su yok hastalık yayılıyor! BM açıkladı

İsrail'in abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken Birleşmiş Milletler'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada, bölgedeki temiz su eksikliği ve artan sıcaklıklar nedeniyle su kaynaklı hastalıkların yayıldığı duyuruldu.

İsrail kuşatması ve bombardımanı altındaki Gazze Şeridi’nde zaten kötü olan insani durum, açlık ve temiz su sıkıntısı ile daha da zorlaşıyor. Birleşmiş Milletler'in (BM) Gazze Şeridi’ndeki insani yardım koordinatörü Jamie McGoldrick Kudüs’ten video bağlantısı aracılığıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki temiz su eksikliği ve artan sıcaklıklar nedeniyle su kaynaklı hastalıkların yayıldığını söyledi. McGoldrick, “Şu anda ve gelecek aylarda kalabalık olan bölgelere nasıl daha iyi su tedarik edebileceğimizin bir yolunu bulmalıyız” dedi.

 

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre kirli su ve yetersiz sanitasyon kolera, ishal, dizanteri ve hepatit A gibi hastalıklara neden olabilir. DSÖ, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana 105 binden fazlası 5 yaş altı çocuklarda olmak üzere 345 binden fazla ishal vakası kaydetmiştir.

“İSRAİL’İN AÇTIĞI EK GEÇİŞ KAPILARI YETERLİ DEĞİL”

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in taahhütlerini yerine getirdiğini ve Gazze'ye ihtiyaç duyulan yardımın girmesi için ek geçiş kapıları açtığını belirtirken, bunların yeterli olmadığını vurguladı. Kirby, ABD’nin İsrail’e daha fazla yardıma izin vermesi için baskı yapmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.

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