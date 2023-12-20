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Gündem Gazze'de soykırıma katılan yaklaşık 3 bin Siyonist asker psikolojik tedavi görüyor
Gündem

Gazze'de soykırıma katılan yaklaşık 3 bin Siyonist asker psikolojik tedavi görüyor

Yeniakit Publisher
2023-12-20 08:53:00 -
Gazze'de soykırıma katılan yaklaşık 3 bin Siyonist asker psikolojik tedavi görüyor

Katil İsrail askerlerinin bir kısmı, travma sonrası bozukluklar ve zihinsel sıkıntılar çekiyor

İsrail'in savaşın başından bu yana Gazze Şeridi'nde görev almış 2 bin 816 askerini rehabilitasyona tabi tuttuğu belirtildi.

İsrail Parlamento Sağlık ve Sosyal Refah Komisyonu'nda sunulan rapor, Haaretz gazetesinde yayımlandı.

Savunma Bakanlığına bağlı Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Limor Luria, komisyona sunduğu raporda, Gazze'de savaşın başlangıcından bu yana 2 bin 816 askerin rehabilitasyon merkezinde tedavi edildiğini aktardı.

Psikolojik destek alan İsrail askerlerinin yüzde 18'inin travma sonrası bozukluklar yaşadığı ve zihin sağlıklarında sıkıntılar çektiği ifade edildi.
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Parlamento komisyonuna sunulan rapordaki verilere göre, rehabilitasyona tabi tutulan askerlerden yüzde 91'i hafif, yüzde 6'sı orta, yüzde 3'ü ise ağır yaralandı. Bunların yüzde 48'ini el ve ayaklarından yaralananlar oluşturuyor.

Haaretz gazetesi ayrıca, Gazze'de yaralanan İsrailli askerlerin gerçek sayısının İsrail ordusu tarafından açıklanandan daha fazla olduğuna dikkati çekti.

İsrail ordusu, savaşta yaralanan ve tedavi edilen askerlerinin sayısını 1860 olarak açıklamıştı.

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