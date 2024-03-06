Gazze'de son durum: Şehit sayısı 30 bin 717! 'Kıtlık derinleşecek'

Katil İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 97 Filistinli şehit oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 717'ye yükseldiği belirtildi. Öte yandan açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısı ise 18'e çıktı.

Siyonistlerin 152 gündür devam eden bombardımanında resmi rakamlara göre 72 bin 156 kişi de yaralandı.

'Müdahale edilmezse kıtlık derinleşecek'

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde 15 yaşında bir kız çocuğunun yetersiz beslenme dehidrasyon nedeniyle hayatını kaybettiği, açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısının 18'e yükseldiği vurgulandı. Gazze'nin kuzeyindeki gıda kıtlığının özellikle çocuklar, hamile kadınlar ve kronik hastalar için ölümcül boyutlara ulaştığı belirtilen Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, "Saldırı durdurulmazsa, insani ve tıbbi yardıma bir an önce müdahale edilmezse kıtlık derinleşecek. Uluslararası topluma, İsrail saldırganlığının derhal durdurulması için her türlü baskı aracını kullanmaya çağırıyoruz. Birleşmiş Milletler'i, özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşanan insani ve sağlık felaketinin önlenmesi için acil önlem almaya çağırıyoruz" denildi.



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'Yardımda tek seçenek karayolu'

Birlemiş Milletler Dünya Gıda Programı'ndan (WFP) yapılan yazılı açıklamada ise, "WFP'nin acilen ihtiyaç duyulan gıda malzemelerini Gazze'nin kuzeyine ulaştırma çabaları yeniden (salı günü) başladı, ancak büyük ölçüde başarısız oldu. WFP'nin 20 Şubat'ta kuzeye yapılan teslimatları duraklatmasından bu yana ilk kez düzenlediği yardım operasyonunda 14 kamyonluk gıda konvoyu, Gazze Vadisi kontrol noktasında 3 saat bekletilmesinin ardından İsrail Savunma Kuvvetleri (ID) tarafından geri çevrildi. Kamyonlar geri çevrildikten sonra başka bir rotaya yönlendirildi ve daha sonra çaresiz insanlardan oluşan büyük bir kalabalık tarafından durduruldu. Kamyonlardan yaklaşık 200 ton yiyecek alındı. Gazze'nin kuzeyindeki kıtlığın önlenmesi için ihtiyaç duyulan büyük miktarlardaki gıdanın taşınması için tek seçenek karayolu erişimi" ifadeleri kullanıldı.

Ürdün havadan 6 ton gıda bıraktı

Gazze'nin kuzeyine Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin yardımıyla havadan 6 ton gıda malzemesi bıraktığı vurgulanan açıklamada, "Çocukların açlığa bağlı hastalıklardan öldüğü ve ciddi düzeyde yetersiz beslenmeye maruz kaldığı Gazze'nin kuzeyinde açlık felaket boyutlara ulaştı. Büyük bir yardım operasyonu, kuzeyden de dahil olmak üzere Gazze'ye daha fazla giriş noktasının ve Aşdod limanının kullanılmasını gerektiriyor. Bu büyüklükte bir operasyonun gerçekleştirilebilmesi için Gazze'de acilen ateşkes sağlanması gerekiyor. İnsani yardım personelinin gıda ve diğer malzemeleri Gazze Şeridi boyunca düzenli olarak götürebilmesi için daha fazla güvenlik sağlanması durumunda WFP ve ortakları kıtlığı önleyebilir" değerlendirmesi aktarıldı.

'Havadan yardım, kıtlığı önlemez'

WFP İcra Direktör Yardımcısı Carl Skau, "Konvoy, açlıktan ölmek üzere olan insanlara yiyecek sağlamak için kuzeye gitmemiş olsa da WFP bunun için mümkün olan her yolu araştırmaya devam ediyor. Havadan yardım son çaredir ve kıtlığı önlemeyecektir. Gazze'nin kuzeyine çaresiz durumdaki yarım milyon insana yetecek kadar gıda ulaştırmamıza imkan sağlayacak giriş noktalarına erişime ihtiyacımız var" dedi.