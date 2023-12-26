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Gazze'de son bilanço açıklandı! Bu soykırım değilse nedir?

Yeniakit Publisher
2023-12-26 16:15:00 - 2023-12-26 16:28:58
Gazze'de son bilanço açıklandı! Bu soykırım değilse nedir?

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 20 bin 915’e yükseldiği belirtildi.

İsrail ordusunun karadan, havadan ve denizden ablukaya aldığı Gazze Şeridi’nde can kaybı artmaya devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in son 24 saatte gerçekleştirdiği 18 saldırıda 241 kişinin hayatını kaybettiği, 382 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralı sayısı 54 bin 918

Açıklamada, saldırıların başladığı 7 Ekimden bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 20 bin 915’e yaralı sayısının ise 54 bin 918’e yükseldiği kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi çevresine yapılan saldırıların Şifa Hastanesi’ne yönelik saldırılara dönüşmesinden endişe duyduğunu belirtti. Kudra, uluslararası kurumlara hastanedeki sağlık personelinin, yaralıların, hastaların ve yerinden edilen binlerce sivilin korunması çağrısında bulundu. Kudra, ayrıca uluslararası kurumlardan Şifa Hastanesi’nin yeniden faaliyete geçmesi için gerekli olan ilaç ve yakıtın sağlanmasını talep etti.

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