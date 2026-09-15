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Dünya Gazze’de son 24 saatte 3 şehit, 27 yaralı
Dünya

Gazze’de son 24 saatte 3 şehit, 27 yaralı

Yeniakit Publisher
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Gazze’de son 24 saatte 3 şehit, 27 yaralı

Çocuk katili İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne sürdürdüğü saldırılar sonucu son 24 saatte 3 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda şehit olan Müslümanların sayısı 73 bin 789’a çıktı.

İsrail ordusu, Hamas ile Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu son 24 saatte 3 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana hayayını kaybedenlerin sayısı bin 375’e, yaralı sayısı 4 bin 686’ya yükseldi. Böylece İsrail'in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 789’a, yaralı sayısı ise 174 bin 798’e ulaştı.

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