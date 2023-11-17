  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Gazze'de siviller açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya
Gündem

Gazze'de siviller açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya

Yeniakit Publisher
2023-11-17 10:00:00 -
Gazze'de siviller açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Gazze Şeridi'nde büyük bir gıda açığının söz konusu olduğunu, buradaki halkın geniş çapta açlıkla karşı karşıya kaldığını ve yaklaşan kışla sivillerin açlıktan ölme tehlikesi olduğunu söyledi. Kaynak: Gazze'de siviller açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya

Merkezi Roma'da olan WFP'nin bölgeden yaptığı yazılı açıklamada, "Çatışmanın başlangıcından bu yana Gazze'ye gerekli gıda tedarikinin sadece yüzde 10'u girebiliyor. Gazze Şeridi artık büyük bir gıda açığı ve geniş çapta açlıkla karşı karşıya. Halkın neredeyse tamamı çaresizce gıda yardımına ihtiyaç duyuyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP İcra Direktörü Cindy McCain de "Gazze'de yiyecek ve su tedariki neredeyse yok ve ihtiyaç duyulanın sadece çok küçük bir kısmı sınırlardan geliyor. Kışın hızla yaklaşması, güvenli olmayan aşırı kalabalık barınaklar ve temiz su eksikliği nedeniyle siviller açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya." uyarısında bulundu. Kaynak: Gazze'de siviller açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya

Gazze'deki yakıt sıkıntısının, 130 fırının tamamında ekmek üretiminde ciddi bir duraksamaya yol açtığı belirtilen açıklamada, yakıt sorununun aynı zamanda gıda yardımı dahil olmak üzere; insani yardım dağıtımı operasyonlarını da sekteye uğrattığı kaydedildi.Açıklamada, 21 Ekim'de Refah Sınır Kapısı'nın açılmasından bu yana Gazze'ye 1129 tırın girdiği, bunların sadece 447'sinin gıda malzemesi taşıdığı bilgisi verilirken, WFP'nin Gazze'ye geçen kamyon sayısındaki artışı memnuniyetle karşıladığı ancak bunun yetersiz kaldığı ifade edildi.WFP'nin Gazze'de geçen aydan bu yana yerinden edilmiş 700 binden fazla kişiye acil gıda yardımı sağladığı aktarıldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP İcra Direktörü Cindy McCain de "Gazze'de yiyecek ve su tedariki neredeyse yok ve ihtiyaç duyulanın sadece çok küçük bir kısmı sınırlardan geliyor. Kışın hızla yaklaşması, güvenli olmayan aşırı kalabalık barınaklar ve temiz su eksikliği nedeniyle siviller açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya." uyarısında bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazzeli doktor korkunç olayı anlattı! 'Köpekler şehitlerimizi yemeye başladı'
Gazzeli doktor korkunç olayı anlattı! 'Köpekler şehitlerimizi yemeye başladı'

Gündem

Gazzeli doktor korkunç olayı anlattı! 'Köpekler şehitlerimizi yemeye başladı'

Bebek katillerine sevkiyat durdurulsun! Haydi şimdi o tarihte Gazze'ye destek zamanı
Bebek katillerine sevkiyat durdurulsun! Haydi şimdi o tarihte Gazze'ye destek zamanı

Aktüel

Bebek katillerine sevkiyat durdurulsun! Haydi şimdi o tarihte Gazze'ye destek zamanı

Gazze'de soykırım var! Katil İsrail yine Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef aldı
Gazze'de soykırım var! Katil İsrail yine Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef aldı

Gündem

Gazze'de soykırım var! Katil İsrail yine Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef aldı

Mavi Marmara yeniden Gazze yolunda
Mavi Marmara yeniden Gazze yolunda

Gündem

Mavi Marmara yeniden Gazze yolunda

Gazzeli doktor o fotoğrafla yıkıldı! İsrail, ailesini canlı kalkan yaptı
Gazzeli doktor o fotoğrafla yıkıldı! İsrail, ailesini canlı kalkan yaptı

Gündem

Gazzeli doktor o fotoğrafla yıkıldı! İsrail, ailesini canlı kalkan yaptı

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Allah yar ve yardımcınız olsun

riyaddaki toplantıda bahreyn fas bae suudia rabistan ortak karara katılıp ambargo koysalardı hepsi bittiydi ama nerde

gözlerdeki bakış

elbet bende büyüyecem zamanı gelecek diyor ama israil masonlar siyonistler yahudiler hep cocuk öldürüyor nesli bitiryorlar alalh belanı versin iran hamas gaza getirdin filistinlieri sonradan yolda bıraktın
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23