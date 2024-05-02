  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kılıçdaroğlu'na hapis şoku!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Gazze eylemcilerini linç ediyor

Uğur Dündar’a çıtını çıkaramamıştı! Ahlaksızlığa pis pis gülen Ece Üner yargı dağıtmaya kalktı

ABD’de Demokratlardan “Refah” çağrısı: “Sivilleri korumak için harekete geçin”

İran'dan ABD ve İngiltere'ye yaptırım kararı

Dünya basını Türkiye'nin İsrail'e karşı kararını böyle duyurdu

Rus güçleri ilerliyor! Hedefinde 3 kilit nokta var: Durdurmak çok zor olacak...

100 bin kişinin elektriğini çaldılar! DEM Parti'den büyük yüzsüzlük!

Anketten çıkan tahmin net! Yıl sonu dolar en fazla ne kadar olur?

Mansur Yavaş’ın ‘liyakatli!’ Personeli! Cenaze aracının şoförü yanına bir kadın aldı cenaze sahibini ise dışarıda bıraktı
Gündem Gazze'de sivil katliamı yapan İsrail sağlıkçıları öldürüyor!
Gündem

Gazze'de sivil katliamı yapan İsrail sağlıkçıları öldürüyor!

Yeniakit Publisher
2024-05-02 20:19:00 -
Gazze'de sivil katliamı yapan İsrail sağlıkçıları öldürüyor!

Lahey'deki 'ihtiyati tedbir kararı'na rağmen Gazze'de dünyanın gözü önünde katliam yapan İsrail 7 Ekim'den bu yana 496 sağlık personelini öldürdü.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarının Gazze'de sağlık alanındaki kayıplarına ilişkin güncel veriler paylaşıldı.

Can kaybı 496'ya yükseldi

Açıklamaya göre, Filistinli doktor Adnan Ahmed Atiyye el-Berş'in İsrail hapishanesinde hayatını kaybetmesiyle 7 Ekim'den bu yana yaşamını yitiren sağlık personelinin sayısı 496'ya yükseldi.

Saldırılarda bugüne kadar bin 500 sağlık personeli yaralandı, 309'u alıkonuldu.

Filistinli doktor Berş'in İsrail hapishanesinde hayatını kaybetmesine işaret edilen açıklamada, "İsrail hapishanelerdeki Filistinli tutukluların özellikle de Gazzelilerin durumlarının tamamen gizli tutulduğu göz önüne alındığında bu işlenen son suç olmayacak." ifadesine yer verildi.

Uluslararası topluma çağrı

Sağlık Bakanlığı, uluslararası topluma, sağlık ve insan hakları kuruluşlarına "İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin, işkence, terör ve katliamdan korunması için müdahale edilmesi" çağrısı yaptı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Filistin Esirler Cemiyetinden gün içerisinde yapılan açıklamada, İsrail hapishanelerinde Gazze Şeridi'nden alıkonulan biri doktor 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Ölen Filistinlilerin doktor Adnan Ahmed Atiyye el-Berş ve İsmail Abdulbari Receb Hıdır olduğu aktarılan açıklamada, İsrail'in bu kişileri daha önce Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu belirtilmişti.

Gazze'deki Şifa Hastanesi Ortopedi Bölüm Başkanı olan Berş'in Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde hastanesinde başka meslektaşlarıyla birlikte Aralık 2023'te alıkonulduğu aktarılan açıklamada, "Filistinli ilgili makamlardan alınan bilgiye göre Berş, 19 Nisan'da İsrail'in Ofer Hapishanesi'nde şehit oldu ve cenazesi hala teslim edilmedi." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 596 Filistinli öldürüldü, 77 bin 816 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İkiyüzlü ABD'den İsrail'e Arabistan uyarısı! Normalleşme buna bağlı
İkiyüzlü ABD'den İsrail'e Arabistan uyarısı! Normalleşme buna bağlı

Dünya

İkiyüzlü ABD'den İsrail'e Arabistan uyarısı! Normalleşme buna bağlı

İsrail'in çocuk katili olduğu tescillendi! 'Bu bir savaş suçu'
İsrail'in çocuk katili olduğu tescillendi! 'Bu bir savaş suçu'

Dünya

İsrail'in çocuk katili olduğu tescillendi! 'Bu bir savaş suçu'

İsrail destekçisi Starbucks yine zam yaptı! Kahveyi 145 liradan satacak
İsrail destekçisi Starbucks yine zam yaptı! Kahveyi 145 liradan satacak

Ekonomi

İsrail destekçisi Starbucks yine zam yaptı! Kahveyi 145 liradan satacak

Dünya basını Türkiye'nin İsrail'e karşı kararını böyle duyurdu
Dünya basını Türkiye'nin İsrail'e karşı kararını böyle duyurdu

Dünya

Dünya basını Türkiye'nin İsrail'e karşı kararını böyle duyurdu

Türkiye İsrail ile tüm ihracat ve ithalatını durdurdu!
Türkiye İsrail ile tüm ihracat ve ithalatını durdurdu!

Gündem

Türkiye İsrail ile tüm ihracat ve ithalatını durdurdu!

BM: Gazze'nin yeniden inşası on yıllar sürecek!
BM: Gazze'nin yeniden inşası on yıllar sürecek!

Gündem

BM: Gazze'nin yeniden inşası on yıllar sürecek!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23