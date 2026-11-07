Gazze’de şiddetli yağış Kardeşlik Çadır Kampını vurdu

Yoğun yağış nedeniyle kamptaki çadırları su basarken, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Gazzeli aileler bir kez daha büyük mağduriyet yaşadı. Çadırların içerisine dolan yağmur suları, ailelerin yataklarını ve kişisel eşyalarını kullanılamaz hâle getirdi. Çamur içerisinde kalan kamp sakinleri, kendi imkânlarıyla biriken suları tahliye etmeye çalıştı.

EN FAZLA ÇOCUKLARI VE YAŞLILARI ETKİLİYOR

Özellikle çocukların ve yaşlıların bulunduğu aileler, su altında kalan yatakları ve ıslanan eşyaları nedeniyle güçlük çekiyor. Zaten ağır insani şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışan Gazze halkı, şimdi de şiddetli yağışların yol açtığı su baskınlarıyla mücadele ediyor.

Kardeşlerini Unutma Derneği tarafından barınma ihtiyacına destek olmak amacıyla kurulan Kardeşlik Çadır Kampı’nda yaşanan bu manzara, Gazze’deki insani krizin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.