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Gündem Gazze’de şiddetli çatışmalar! Kassam Tugayları açıkladı “İsrail'e ağır kayıplar verdirdik”
Gündem

Gazze’de şiddetli çatışmalar! Kassam Tugayları açıkladı “İsrail'e ağır kayıplar verdirdik”

Yeniakit Publisher
2023-11-19 11:13:00 -

Filistinli mücahitler, yaptığı son dakika açıklamasıyla bu gece şiddetli çatışmalar yaşandığını ve İsrail askerlerine ağır kayıplar verdirdiklerini duyurdu.

Gazze’de bu gece çok şiddetli çatışmalar yaşandığı öğrenildi. El-Zeytun, El-Sabra ve Şeyh Radwan mahallelerinde çatışma seslerinin yanında patlamalar ve dumanlar yükseldiği belirtildi.

BEYT HANUN’DA ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR

Kudüs Tugayları, Gazze’nin kuzeyindeki ileri cephelerde şiddetli çatışmalar yaşandığını açıkladı. Filistinli mücahitler, “Bu gece Beyt Hanun’da bir grup düşmanla çatışan mücahidlerimiz, düşman askerlerine ağır kayıplar verdi.” ifadesinde bulundu.

 

SİYONİSTLER PUSUYA DÜŞÜRÜLDÜ

Kassam Tugayları ise dün yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu. Filistinli mücahitler, Gazze’nin kuzeybatısında Siyonist piyade birliğini pusuya düşürdüğünü ve anti personel patlayıcılarla birliği imha ettiğini duyurdu.

6 İŞGALCİ ASKER, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kassam Tugayları tarafından yapılan son açıklamada, Cuhr el-Dik bölgesinde 6 işgalci İsrail askeri, anti-personel füzesi ve makineli tüfeklerle Filistinli mücahitler tarafından etkisiz hale getirildi.
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17 ZIRHLI ARAÇ İMHA EDİLDİ

Kassam Tugayları, dün sabahtan saatlerinden akşam saatlerine kadar İsrail’e ait 17 zırhlı aracı imha ettiğini kaydetti. Filistinli mücahitler, zırhlıların çevresindeki ve içindeki Siyonist askerlerin öldürüldüğünü ve yaralandığını belirtti.

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Yorumlar

Bu bir evanjelik hristiyan- siyonazi hacli seferi!!! Muslumanlar, bebekler, vatansever yerli filistin halki TERORIST DEGILDIR, BATININ SOYKIRIMINA UGRAYIP TOPRAKLARINI/ZENGINLIKLERINI ÇALDIGINIZ KIZILDERILILER VEYA AFRIKALILAR DEGILDIR, YALNIZ DEGILDIR

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