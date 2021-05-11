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Gazze'de şehit sayısı yükseliyor!
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Dünya Gazze'de şehit sayısı yükseliyor!
Dünya

Gazze'de şehit sayısı yükseliyor!

İşgalci İsrail'in dün gece savaş uçaklarıyla Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında şehit sayısının 21'e, yaralı sayısının ise 103'e yükseldiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 08:44:00 -
Gazze'de şehit sayısı yükseliyor!

İsrail'in dün gece Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, şehit sayısının 21'e, yaralı sayısının 103'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, şehit 9 çocuktan birinin 10 yaşındaki kız çocuğu, diğerlerinin ise farklı yaşlardaki erkek çocukları olduğu kaydedildi.

Pazartesi gecesi geç saatlerde, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında 9'u çocuk 20 kişinin şehit olduğunu, 95 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ordusu da Gazze'ye hava saldırısı düzenlendiğini, Gazze'den ülkenin güneyine çok sayıda roket gönderildiğini açıklamıştı.

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