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Dünya Gazze'de şehit sayısı 74 bin 382'ye yükseldi
Dünya

Gazze'de şehit sayısı 74 bin 382'ye yükseldi

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Gazze'de şehit sayısı 74 bin 382'ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde şehit olanların sayısının 74 bin 382'ye yükseldiğini açıkladı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen sivilleri hedef aldığı Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı belirtildi. Bakanlık ayrıca 2 sivilin daha önceki saldırılarda aldıkları yaralar nedeniyle öldüğünü aktardı.

Açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 493'e, yaralı sayısının da 5 bin 299'a yükseldiği belirtilirken, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 836 olduğu bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 382'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 175 bin 416'ya ulaştığı aktarıldı.

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