Gazze'de şehit sayısı 72 bin 96'ya yükseldi

Gazze'de şehit sayısı 72 bin 96’ya yükseldi

Terörist İsrail'in soykırımı altındaki Gazze Şeridi'nde yer alan hastanelere son 24 saat içinde 1 kişinin cenazesinin getirildiği ve 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 96’ya yükseldiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı ateşkesin yürürlükte olduğu Gazze Şeridi’ndeki son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 1 kişinin cenazesi ile 7 yaralının getirildiği bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 629, enkaz altından çıkarılanların sayısının 735, yaralı sayısının da bin 693 olduğu aktarıldı.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 96’ya yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 171 bin 791’e ulaştığı aktarıldı.

