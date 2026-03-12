  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gazze'de şehit sayısı 72 bin 136'ya yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 1 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, 7 Ekim 2023'ten bu yana şehit olanların sayısının 72 bin 136'ya yükseldiğini duyurdu.

Siyonist İsrail, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını yeni saldırıları ile ihlal ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 1 sivil hayatını kaybetti, 9 sivil yaralandı.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, can kaybının 651'e, enkaz altından çıkarılanların sayısının 756'ya, yaralı sayısının da bin 741'e ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısının 72 bin 136'ya, yaralananların sayısının da 171 bin 839'a yükseldiği bildirildi.

