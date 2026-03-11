Gazze'de şehit sayısı 72 bin 135'e yükseldi

Katil İsrail, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 650'ye, yaralı sayısı bin 732'ye yükseldi. İsrail'in saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı ise 72 bin 135'e, yaralı sayısı 171 bin 830'a ulaştı.