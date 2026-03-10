  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Planları ellerinde patladı: Netanyahu'yu korku sardı! Siyonist kafa yapısı İsrail’de de aynı ABD’de de Böyle yüzsüzlük görülmedi Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü Bunu yapan bir tane terbiyesiz, küstah, utanmaz, ahlaksız bir sanık gösterin! Yolsuz Ekrem’in amacı anlaşıldı İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesindeki yerini korudu: İstanbul Havalimanı yine Avrupa’nın en yoğunu Kemal Okuyan: Savaş ABD-İsrail yenilgisi ile biter İmamoğlu verileri satmıştı: Pentagon danışmanı Rubin'den Türkiye'ye küstah tehdit! CHP’li Yarkadaş avukat rezaletini yazdı ve sordu! CHP’yi İmamoğlu’nun avukatı mı yönetiyor? Kıbrıs’ta oldu-bittiye izin yok ABD’de halkın 74'ü Trump’a karşı ve asker cenazesi karşılamak istemiyor Hevesliysen kendin git
Dünya Gazze'de şehit sayısı 72 bin 134'e yükseldi
Dünya

Gazze'de şehit sayısı 72 bin 134'e yükseldi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Gazze'de şehit sayısı 72 bin 134'e yükseldi

Gazze Şeridi'nde son 24 saatte Siyonist İsrail'in saldırısı sonucu 1 kişinin hayatını kaybetti. 7 Ekim 2023'ten bu yana can kaybı 72 bin 134'e yükseldi.

Katil İsrail, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 649'a, yaralı sayısı bin 730'a yükseldi. İsrail'in saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı ise 72 bin 134'e, yaralı sayısı 171 bin 828'e ulaştı.

Helal sana Kerem! Gazze'de iftar verdi
Helal sana Kerem! Gazze'de iftar verdi

Gündem

Helal sana Kerem! Gazze'de iftar verdi

Her yerde çocuklarını arıyorlar! Gazze’de annelerin bitmeyen acısı
Her yerde çocuklarını arıyorlar! Gazze’de annelerin bitmeyen acısı

Dünya

Her yerde çocuklarını arıyorlar! Gazze’de annelerin bitmeyen acısı

Gazze'de son 24 saatte 7 şehit
Gazze'de son 24 saatte 7 şehit

Dünya

Gazze'de son 24 saatte 7 şehit

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23