Gazze'de şehit sayısı 72 bin 134'e yükseldi

Katil İsrail, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 649'a, yaralı sayısı bin 730'a yükseldi. İsrail'in saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı ise 72 bin 134'e, yaralı sayısı 171 bin 828'e ulaştı.