Gazze'de şehit sayısı 30 bini aştı! Soykırım sürüyor...
İsrail'in Gazzelilere yönelik saldırılarında şehit olanların sayısı 30 bini aştı.
Katil İsrail’in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırılar aralıksız sürüyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı siyonistlerin saldırılarında oluşan son bilançoyu paylaştı.
Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30 bin 35’e, yaralı sayısı ise 70 bin 457’ye yükseldi.
Son 24 saatte 9 saldırıda 81 kişi şehit oldu, 132 kişi ise yaralandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO