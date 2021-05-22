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Gazze'de şehit sayısı 248'e yükseldi
Dünya Gazze'de şehit sayısı 248'e yükseldi
Dünya

Gazze'de şehit sayısı 248'e yükseldi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve ateşkesle sona eren saldırıları nedeniyle şehit sayısı 248'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 01:16:00 -
Gazze'de şehit sayısı 248'e yükseldi

Hamas ile Tel Aviv yönetimi arasında varılan ateşkesle İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sonlanmasının ardından, Gazze'de sivil savunma ve sağlık ekiplerinin arama kurtarma faaliyetleri hız kazandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bölgeye düzenlediği 11 günlük saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle şehit olan Filistinlilerin sayısı 248'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerden 66'sı çocuk, 39'u kadın oldu. Yaralı sayısı da 1948'e ulaştı.

İsrail tarafı geri adım atarak Hamas ile ateşkese vardı

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını açıklamıştı.

ABD yönetiminden gelen baskıların ardından İsrail tarafı geri adım atarak Hamas ile ateşkese varmıştı.



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