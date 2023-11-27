Gazze'de şaşılacak olay! Bir bebek 37 gün sonra enkazdan sağ kurtarıldı
İsrail ordusunun hedef aldığı bir binanın enkazından 37 gün sonra bir bebek kurtarıldı.
İsrail'in, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'de yeniden başlattığı katliam saldırıları sürüyor. İsrail'in saldırılarının onuncu gününde yıkılan savaş uçaklarının bombardımanında yıkılan bir binanın enkazından 37 gün sonra bir bebek sağ olarak çıkarıldı.
37 gün sonra kurtarıldı
37 gün sonra gelen mucize. Savaşın ilk günlerinde doğan bebek, İsrail'in bombaladığı evin enkazından sağ olarak kurtarıldı.