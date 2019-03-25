Gazze'de saldırıların bilançosu açıklandı
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından Gazze'ye yapılan saldırılarda 5 Filistinli'nin yaralandığını açıkladı.25 Mart 2019 Pazartesi 23:38
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail’in Gazze şeridine hava saldırıları sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırılarda 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Mişmeret bölgesine bugün erken saatlerde roket saldırısı düzenlenmiş, en az 7 kişi yaralanmıştı. İsrail’den yapılan açıklamada, İsrail jetlerinin Gazze’deki Hamas mevzilerini vurmaya başladığı belirtilmişti.
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