0553 313 94 23

Gazze’de patlama: 2 ölü, 2 yaralı

Filistin’in Gazze Şeridi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 2 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

27 Ağustos 2019 Salı 23:48
Gazze’de patlama: 2 ölü, 2 yaralı

Filistin’in Gazze Şeridi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 2 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Gazze’nin batısındaki Tel El hava bölgesinde meydana gelen patlamada 2 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını aktardı.İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad Al-Bazem ise, meydana gelen patlamanın nedeni araştırıldığını açıkladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 23:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TEM Otoyolu Edirne istikameti Sultangazi geçişinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nda Edirne istikametine trafik durma noktasına gelirken, ekiplerin kazayla ilgili çalışmaları sürüyor.
    1. TEM Otoyolu Edirne istikameti..
    2. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    3. GÜNDEM ÖZETİ / 28 Ağustos 2019
    4. Terör devleti İsrail, Türkiye için..
    5. Pence ve Barzani telefonda görüştü
    6. Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa..
    7. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    8. İsveç'te Türk öğrenciler su projesiyle..
    9. Gazze’de patlama: 2 ölü, 2 yaralı
    10. Kerkük'teki göçmen kampında aranan 8..
    11. Kosova’da seçim kampanyası 25 Eylül’de..
    12. Hırsızlık zanlısı otomobille kaçarken..
    13. Gazze'de ampute futbol liginin ilk..
    14. Aydın'da uyuşturucu operasyonu
    15. Belçika Mahkemesinden ‘başörtüsü’..
    16. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği..
    17. FETÖ firarileri terör destekçisi..
    18. Kesim sırasında yıkılan ağacın dalının..
    19. Amazonlar’dan sonra Afrika’daki..
    20. Kumluca’da makilik alanda çıkan yangın..
    21. Ankara ve İstanbul okul servis..
    22. Erdal Aksünger kimdir? Erdal Aksünger..
    23. Gurbetçi ailenin otomobili yandı
    24. Metin Özkan kimdir? Metin Özkan..
    25. İmamoğlu bir mesajla 175 kişiyi daha..
    26. Çelik'ten taziye ziyareti
    27. Merve Şebnem Oruç kimdir? Merve Şebnem..
    28. "Türkiye, silahlı insansız hava..
    29. Libya açıklarında düzensiz göçmenleri..
    30. Ekşili köfte nasıl yapılır? Ekşili..
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Çavuşoğlu'ndan sert tepki: Kirli bir oyun oynanıyor!
    Çavuşoğlu'ndan sert tepki: Kirli bir oyun oynanıyor!
    Sigaraya 5 TL zam gelecek mi? Resmi açıklama yapıldı
    Sigaraya 5 TL zam gelecek mi? Resmi açıklama yapıldı

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Rusya’dan flaş Su-35 ve S-57 açıklaması!
    Rusya’dan flaş Su-35 ve S-57 açıklaması!
    Erdoğan yerinde inceledi! Abdullah Ağar'dan çok kritik SU-57 ve SU-35 açıklaması
    Erdoğan yerinde inceledi! Abdullah Ağar'dan çok kritik SU-57 ve SU-35 açıklaması