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Gündem Gazze'de öldürülen işgalci İsrail askeri sayısı açıklandı!
Gündem

Gazze'de öldürülen işgalci İsrail askeri sayısı açıklandı!

Yeniakit Publisher
2024-04-23 21:39:00 -
Gazze'de öldürülen işgalci İsrail askeri sayısı açıklandı!

Gazze'de bugün 1 İsrail askerinin daha öldürülmesiyle 27 Ekim'den bu yana öldürülen işgalci asker sayısı 261'e yükseldi.

Katil İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yürütülen kara operasyonunda Gazze Tümeni'nin Kuzey Tugayı'ndan 43 yaşındaki Salm Alkreshat isimli işgalci askerin öldüğü belirtildi.

 261 işgalci asker öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 27 Ekim'de başlattığı kara operasyonunda bugüne kadar 261 asker öldü.

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