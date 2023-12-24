Gazze'de öldürülen gazeteci sayısı açıklandı

Gazze'deki resmi medya ofisi tarafından açıklanan yeni rakamlara göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana en az 100 gazeteci katledildi.

Medya ofisi, Filistinli gazeteci Muhammed Ebu Huveydi'nin Cumartesi günü Gazze Şehri'nin doğusundaki evine düzenlenen İsrail hava saldırısında öldürülen son gazeteci olduğunu söyledi.

Ofisin Telegram sosyal hesabından yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız savaşın başlangıcından bu yana öldürülen gazeteci sayısı, gazeteci Muhammed Ebu Huveyd'in Şucaiye mahallesindeki bir İsrail hava saldırısında şehit edilmesinin ardından kadın ve erkek olmak üzere 100'e yükseldi" denildi.

Gazze'deki Filistinli yetkililer sayının çok daha yüksek olabileceğini söylüyor.

Ancak Gazetecileri Koruma Komitesi'nin yaptığı sayıma göre, aralarında Al Jazeera Arapça kameramanı Samir Ebu Dakka'nın da bulunduğu en az 69 gazeteci İsrail saldırılarında öldürüldü.

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Gazze'de 50'den fazla medya binası ya da ofisi İsrail saldırıları nedeniyle tamamen ya da kısmen tahrip edildi. Yüzlerce Filistinli gazeteci ve aileleri zorla güneye göç ettirildi.

Medya çalışanları da haber ekipmanlarını kuzeydeki ofislerinde bırakarak sık sık yaşanan iletişim kesintileri nedeniyle zor koşullar altında yaşamak ve haber yapmak durumunda kaldı.

Silahlı çatışma bölgelerinde çalışan gazeteciler, İsrail'in defalarca ihlal etmekle suçlandığı uluslararası insancıl yasalar kapsamında korunmaktadır.

Filistinli gazeteciler İsrail'in kendilerini, haberlerini engellemek için kasıtlı olarak hedef aldığını ifade ediyor.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu genel sekreter yardımcısı Tim Dawson Al Jazeera'ye yaptığı açıklamada, gazetecilere yönelik "bu kadar korkunç, çok büyük bir katliamı görmezden gelmenin imkansız hale geldiğini" söyledi.

Dawson, "Aklıma gelen hiçbir çatışmada bu yoğunlukta bir gazeteci ölümü gördüğümüzü sanmıyorum. Bu çatışmanın başlangıcında Gazze'de yaklaşık 1.000 gazeteci vardı. Tam olarak kaç kişinin öldüğüne dair farklı rakamlar olsa da, eğer yüzde yedi buçuk ila 10 arasında bir rakam öldüyse, bu olağanüstü yüksek bir rakamdır" dedi.

Dawson, Gazze'deki gazetecilerin "sadece kameraları, mikrofonları ve not defterleri olduğunu ve bu inanılmaz ölü sayısına rağmen işlerini yapmaya devam ettiklerini" söyledi.

Kaynak: Mepa News, Al Jazeera