Gazze'de öldürülen gazeteci sayısı 133'e yükseldi!
Siyonist İsrail'in sivilleri ayırt etmeden bombardımanı sürdürdüğü Gazze'de hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 133'e yükseldi.
Gazze'ye 152 gündür bomba yağdıran siyonistler soykırıma devam ediyor.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada da, İsrail'in saldırılarında 1 gazetecinin daha hayatını kaybettiği duyuruldu.
133 gazeteci öldürüldü!
El Aksa TV muhabiri Filistinli gazeteci Muhammed Seleme'nin Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr El Balah kentinde bulunan evinin dün akşam İsrail savaş uçakları tarafından bombalanması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda ölen gazetecilerin sayısının 133’e yükseldiği vurgulandı.
Meslektaşları, sabah saatlerinde El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne gelerek Seleme'nin yasını tuttu. Yerel kaynaklar, saldırıda Seleme ile birlikte ailesinden 8 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.