  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CİMER şikayet hattına MMU Kaan için yazılan mesaj gündem oldu! İşte bu kimsenin aklına gelmemişti

Gazze'de son durum: Şehit sayısı 30 bin 717! 'Kıtlık derinleşecek'

Dünyanın en büyük uçak üreticisi Airbus'tan Türkiye duyurusu! ABD tam anlamıyla çıldıracak

Aylık maaş 150 bin TL! Çalışacak eleman bulamıyor

TÜİK tek tek paylaştı! Kadın-erkek istatistiklerinde çarpıcı sonuçlar

İstihdamda şaha kalktık! ‘Kadın hakları’ diye tepinen CHP duy bunları

Dezenflasyon süreci nasıl olacak? Mehmet Şimşek’ten yeni mesajlar

Gözler Almanya’ya çevrildi! Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya

Geniş ailelere müjde! Kia EV9 Türkiye’ye ezberleri bozmaya geldi! Otomobilin göz alıcı tasarımı ise bir Türk’e ait! Bu devasa aracın fiyatı ne kadar?

Öve öve bitiremedi! CHP ve HDP Kandil faresinden aferini kaptı
Gündem Gazze'de öldürülen gazeteci sayısı 133'e yükseldi!
Gündem

Gazze'de öldürülen gazeteci sayısı 133'e yükseldi!

Yeniakit Publisher
2024-03-06 15:17:00 - 2024-03-06 15:54:02

Siyonist İsrail'in sivilleri ayırt etmeden bombardımanı sürdürdüğü Gazze'de hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 133'e yükseldi.

Gazze'ye 152 gündür bomba yağdıran siyonistler soykırıma devam ediyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada da, İsrail'in saldırılarında 1 gazetecinin daha hayatını kaybettiği duyuruldu.

133 gazeteci öldürüldü!

El Aksa TV muhabiri Filistinli gazeteci Muhammed Seleme'nin Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr El Balah kentinde bulunan evinin dün akşam İsrail savaş uçakları tarafından bombalanması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda ölen gazetecilerin sayısının 133’e yükseldiği vurgulandı.

Meslektaşları, sabah saatlerinde El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne gelerek Seleme'nin yasını tuttu. Yerel kaynaklar, saldırıda Seleme ile birlikte ailesinden 8 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

CHP'nin eşbaşkanları arasında Gazze çıkmazı!
CHP'nin eşbaşkanları arasında Gazze çıkmazı!

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP'nin eşbaşkanları arasında Gazze çıkmazı!

Gazze'de yaşlı bir adam açlıktan can verdi!
Gazze'de yaşlı bir adam açlıktan can verdi!

Dünya

Gazze'de yaşlı bir adam açlıktan can verdi!

Gazze'de son durum: Şehit sayısı 30 bin 717! 'Kıtlık derinleşecek'
Gazze'de son durum: Şehit sayısı 30 bin 717! 'Kıtlık derinleşecek'

Gündem

Gazze'de son durum: Şehit sayısı 30 bin 717! 'Kıtlık derinleşecek'

Helal olsun Türkiye! Gazze hamlesi takdir topladı
Helal olsun Türkiye! Gazze hamlesi takdir topladı

Dünya

Helal olsun Türkiye! Gazze hamlesi takdir topladı

Ukrayna askerleri Gazze'de görüntülendi!
Ukrayna askerleri Gazze'de görüntülendi!

Gündem

Ukrayna askerleri Gazze'de görüntülendi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23