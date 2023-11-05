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Dünya Gazze'de nükleer silah kullanılmasını savunmuştu! Netanyahu kararını verdi
Dünya

Gazze'de nükleer silah kullanılmasını savunmuştu! Netanyahu kararını verdi

Yeniakit Publisher
2023-11-05 12:20:00 -
Gazze'de nükleer silah kullanılmasını savunmuştu! Netanyahu kararını verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun abluka altındaki "Gazze Şeridi'ne nükleer silah atılmasının olasılıklardan biri olduğu" açıklaması yapan aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'yu süresiz olarak kabine toplantılarından uzaklaştırdığı bildirildi.

Başbakanlık Basın Ofisinden, söz konusu konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada aşırı sağcı Miras Bakanı Eliyahu'nun, "Gazze Şeridi'ne nükleer silah atılma olasılığı bulunduğu" yönündeki ifadelerinin ardından Netanyahu tarafından kabine toplantılarından süresiz olarak uzaklaştırıldığı belirtildi.

Filistin düşmanlığı ve aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinden koalisyon hükümetinde yer alan Eliyahu, katıldığı bir radyo programında Gazze Şeridi'ne nükleer silah atılmasının olasılıklardan biri olduğunu söylemişti.

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Yorumlar

İTrail itini döver

o.çocuğu hesapta toplumlara ben bu  kadar zalim deyilim süsü veriyor bir aydır attığın bombalar kimyasal silahlar atom bombasınsan daha fazla

adamların gözleri kararmış

ne diyelim ülke olarak bizde nükleer silah yapmalıyız sayın reis sayın akpliler mhpliler aynı pakistan gibi nükleer silah sahibi olmalıyız yoksa 10 milyonluk israil duman attırır bize elindeki 200 adet bombayla
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