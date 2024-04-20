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Dünya Gazze'de mutfak tüpü krizi! Hastalanmaya başladılar
Dünya

Gazze'de mutfak tüpü krizi! Hastalanmaya başladılar

Yeniakit Publisher
2024-04-20 07:32:00 -
Gazze'de mutfak tüpü krizi! Hastalanmaya başladılar

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Servisi, yaşanan mutfak tüpü krizi sebebiyle yemek yapmak için ateş yakılması sonucu hastanelerde yüzlerce solunum yolu hastalığı vakasının kaydedildiğini bildirdi.

Sivil Savunma Servisinden yapılan açıklamada, Gazzelilerin son 6 aydır günlük birkaç saat dumana maruz kalmaları neticesinde solunum yolu hastalığı şikayetlerinde ciddi artış yaşandığı bildirildi.

İsrail’in Gazze’ye ve özellikle kuzeyine mutfak tüpü girişini engellemesinin yeni bir insani krize ve sağlık sorununa yol açacağı uyarısında bulunulan açıklamada, yemek pişirmek için odun ve kömürün tercih edildiği, bunları tutuşturmak için kullanılan plastik ve kimyasal maddelerden çıkan zehirli gazları soluyan pek çok kişinin solunum yolu hastalıklarına yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, Gazze'ye mutfak tüpü girişine izin verilmesi için İsrail'e baskı yapması çağrısı yapıldı.

İsrail, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze’nin kuzeyine mutfak tüpü girişine izin vermezken güneyindeki bölgelere ise sınırlı miktarda mutfak tüpü girişine müsaade ediyor.

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