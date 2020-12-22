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Aktüel Gazze'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında kiliseler ibadete kapatıldı
Aktüel

Gazze'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında kiliseler ibadete kapatıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 16:45:08 -
Gazze'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında kiliseler ibadete kapatıldı

GAZZE (AA) - İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kiliseler Noel öncesi ibadete kapatıldı.

Gazze'deki Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi Halkla İlişkiler Müdürü Kamil Ayyad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle Gazze'deki tüm kiliselerin kapatıldığını söyledi.

Gazze'deki Hristiyanların bu yıl Noel'i kiliselerde değil evlerinde kutlayacaklarını belirten Ayyad, yeni bir duyuruya kadar tüm kiliselerin kapalı olacağını sözlerine ekledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde bugüne kadar salgın nedeniyle 283 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 34 bini aştı.

Gazze'de sayıları yaklaşık 2 bini bulan Hristiyanların yüzde 70'inin Rum Ortodoks, diğerlerinin ise Latin Katolik Kilisesi'ne mensup olduğu belirtiliyor.

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