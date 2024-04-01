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Gündem Gazze'de korkunç bilanço! İsrail soykırım suçuna devam ediyor
Gündem

Gazze'de korkunç bilanço! İsrail soykırım suçuna devam ediyor

Yeniakit Publisher
2024-04-01 16:40:00 -
Gazze'de korkunç bilanço! İsrail soykırım suçuna devam ediyor

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 845’e, yaralananların sayısı ise 75 bin 392’ye yükseldi.

Katil İsrail Gazze Şeridi’ni 7 Ekim’den bu yana aralıksız vuruyor.

ABD ve Batılı ülkeleri arkasına alan İsrail ordusu gelen tepkilere rağmen bölgedeki soykırımına 178 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, can kaybının her gün arttığı bölgede son rakamlara ilişkin açıklama yaptı.

Son 24 saatte 63 şehit!

Açıklamada, son 24 saatte düzenlenen saldırılar nedeniyle 63 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 94 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

Saldırıların başlamasından bu yana yaşanan can kaybının da belirtildiği açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 845’e, yaralananların sayısının ise 75 bin 392’ye yükseldiği kaydedildi.

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