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Gündem Gazze'de korkunç bilanço! 18 bine yakın şehit 50 bine yakın yaralı...
Gündem

Gazze'de korkunç bilanço! 18 bine yakın şehit 50 bine yakın yaralı...

Yeniakit Publisher
2023-12-08 19:07:00 -
Gazze'de korkunç bilanço! 18 bine yakın şehit 50 bine yakın yaralı...

Filistin Sağlık Bakanlığı, katil İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarında şehit olanların sayısının 17 bini aştığını açıkladı.

Katil İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 63 gündür devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 313 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısının 17 bin 487'ye, 558 kişinin yaralanması sonucu ise yaralı sayısının 46 bin 480’e ulaştığı belirtildi.

Yüzde 70'i çocuk ve kadın!

Açıklamada, çok sayıda kişinin de enkaz altında olduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Bakanlık, saldırılarda ölen ve yaralananların yüzde 70'inin çocuk ve kadınlardan oluştuğunu açıkladı.

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