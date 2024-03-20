Gazze’de katliam durmuyor! Siyonist vahşetin bilançosu!

Gazze’de 7 Ekim 2023’te başlayan Siyonist soykırım hiçbir ahlaki değer tanımadan hayvanca devam ederken, kanlı vahşetin bilançosu ortaya çıktı.

Gazze’de dünyanın en alçak, en şerefsiz katliamına imza atan İsrail’in eli kanlı katilleri geride kalan 165 günde binlerce çocuğu ve kadını katlederken, açlık ve sağlıksız koşullar da mazlum Filistinlilerin ölümüne sebep oluyor.

Gazeteci M. Mustafa Uzun’un derlediği ve İsrail’in tüm dünyanın gözleri önün de gerçekleştirdiği alçak soykırımın güncel son durumu şöyle;

•(2.807) işgal ordusunun yaptığı katliam.

• (38.819) şehit ve kayıp.

• (31.819) şehit hastanelere ulaştı.

• (14.000) çocuk şehit.

• (27) çocuk kıtlık sonucu şehit oldu.

• (9.220) kadın şehit.

• Sağlık ekiplerinden (364) şehit.

• (48) Sivil Savunma şehidi.

• (135) gazeteci şehit.

• (7.000) kayıp.

• (73.934) enfekte oldu.

• Mağdurların %72'si çocuk ve kadınlardan oluşuyor.

• (17.000) çocuk ebeveynleri veya onlardan biri olmadan yaşıyor.

• (11.000) yaralının “hayat kurtarıcı ve tehlikeli” tedavi için seyahat etmesi gerekiyor.

• (10.000) kanser hastası ölüm riskiyle karşı karşıya.

• (700.000) yerinden edilme sonucu bulaşıcı hastalıklara yakalandı.

• (8.000) yerinden edilmeye bağlı viral hepatit enfeksiyonu vakası.

• (60.000) hamile kadın sağlık hizmetlerine erişim yetersizliği nedeniyle risk altında.

• (350.000) kronik hasta ilaç verilmemesi nedeniyle risk altındadır.

• (269) sağlık personelinin tutuklanması vakası.

• İsimleri bilinen gazetecilere ilişkin (10) tutuklama davası.

• Gazze Şeridi'nde (2) milyon yerinden edilmiş insan.

• (168) hükümet binası işgal tarafından yıkıldı.

• (100) okul ve üniversite işgal tarafından tamamen yıkıldı.

•(305) okul ve üniversite işgal nedeniyle kısmen yıkıldı.

• (224) Mescidler işgal tarafından tamamen yıkıldı.

• (290) cami işgal nedeniyle kısmen yıkıldı.

•(3) İşgal tarafından hedef alınan ve yıkılan kiliseler.

•(70.000) konut işgal nedeniyle tamamen yok edildi.

•(290.000) işgal nedeniyle kısmen yıkılmış ve oturulamaz hale gelmiş konut birimleri.

•İşgal tarafından Gazze'ye (70.000) ton patlayıcı atıldı.

• (32) hastane işgal tarafından hizmet dışı bırakıldı.

•İşgalcilerin hizmet dışı bıraktığı (53) sağlık ocağı.

• (155) sağlık kurumu işgalin hedefinde.

• (126) ambulans işgal ordusu tarafından hedef alındı.

• (200) arkeolojik ve tarihi alan işgal tarafından yok edildi.