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Gündem Gazze'de kanlı pazar! İsrail yine katliam yaptı... Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Gündem

Gazze'de kanlı pazar! İsrail yine katliam yaptı... Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Yeniakit Publisher
2024-06-02 22:24:00 -
Gazze'de kanlı pazar! İsrail yine katliam yaptı... Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Uluslararası kamuoyuna 'Hamas'ı vuruyoruz' diyerek bölgede sivil katliamı yapan İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Ez-Zavayide kasabasına saldırı düzenledi. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi şehit oldu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusun Ez-Zavayide'ye saldırı düzenledi.

Saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı ifade edilerek, yaralıların Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesine getirildiği belirtildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 439 Filistinli öldürüldü, 82 bin 627 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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