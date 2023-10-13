Gazze'de kaç çocuk öldürüldü? UNICEF'ten açıklama
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), siyonist işgal rejiminin Gazze'de 447 çocuğu şehid ettiğini açıkladı.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), siyonist işgal rejiminin Gazze'de 447 çocuğu şehid ettiğini açıkladı.
UNICEF, Gazze'de 447 çocuğun şehid edildiğini ve bu sayının giderek arttığını belirtti.
Siyonist işgal rejiminin Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında açıklamalarda bulunan UNICEF, "Gazze'den gelen görüntüler korkunç. Kurbanlar arasında çok sayıda çocuk var. 1 milyon kişinin gideceği güvenli bir yeri yok. Bu kabul edilemez, şiddet derhal son bulmalı" diye belirtti.