Gazze'de jeneratörler de hizmet vermeyi durdurdu!

Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren elektrik jeneratörü işletmecileri, yedek parça ve yağ sıkıntısının yanı sıra yakıt fiyatlarındaki artışı protesto etmek amacıyla hizmetlerini kısmen durdurdu.

Gazze Elektrik Jeneratörü Sahipleri Derneği Sözcüsü Muhsin Sayyam, jeneratörlerin yaklaşık 200 bin aboneye günlük ortalama 11 saat elektrik sağladığını belirtti. Bu hizmetten konutların yanı sıra ticari işletmeler ve çeşitli hizmet kuruluşlarının yararlandığını ifade etti.

Sayyam, jeneratörlerde kullanılan yağlar ile yedek parçaların temin edilememesi nedeniyle sektörün ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu söyledi. 4 Haziran 2026'da jeneratörlerin sekiz saat süreyle durdurulmasının, yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Sayyam, ilgili taraflara İsrail üzerinde baskı kurarak gerekli malzemelerin Gazze'ye girişine izin verilmesini sağlama çağrısında bulundu.

Mevcut durumun devam etmesi halinde Gazze'nin iki hafta içinde tamamen karanlığa gömülebileceği uyarısında bulunan Sayyam, jeneratör hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin tehlikeye girdiğini ifade etti.

Jeneratör işletmecileri de çok zor koşullar altında çalıştıklarını ve günlük olarak ciddi zararlarla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. İşletmeciler, sanayi tipi yağlar ve yedek parçaların temin edilmesinin son derece güç hale geldiğini, mevcut ürünlerin fiyatlarının ise savaş öncesine kıyasla 100 katın üzerinde arttığını söyledi.

Gazze'de yaşayan bazı vatandaşlar ise jeneratör krizinin çözülmesini ve elektrik hizmetinin devam etmesini umut ettiklerini ifade ederek, jeneratörlerin tamamen durmasının bölgeyi tam anlamıyla karanlığa sürükleyeceğini dile getirdi.

İsrail'in Ekim 2023'te başlayan savaşın ardından Gazze'ye elektrik tedarikini durdurduğu biliniyor. Çatışmalar sırasında Gazze'nin tek elektrik santralinin de devre dışı kaldığı belirtilirken, jeneratörlerde kullanılan yağlar ve bazı yedek parçaların "çift kullanımlı ürün" gerekçesiyle bölgeye girişine izin verilmediği ifade ediliyor.

Bu nedenle Gazze'de elektrik ihtiyacının önemli bir bölümü özel jeneratörler aracılığıyla karşılanıyor.

Kaynak: Mepa News