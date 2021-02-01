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Dünya Gazze'de İsrail'e ait bir İHA ele geçirildi
Dünya

Gazze'de İsrail'e ait bir İHA ele geçirildi

Filistin direniş gruplarının, Gazze'nin kuzeyinde işgalci İsrail'e ait bir insansız hava aracını (İHA) ele geçirdiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 00:34:00 -
Gazze'de İsrail'e ait bir İHA ele geçirildi

Filistin direniş gruplarının, Gazze'nin kuzeyinde işgalci İsrail'e ait bir insansız hava aracını (İHA) ele geçirdiği belirtildi.

Direniş güçlerinden ismini vermek istemeyen bir kaynaktan alınan bilgiye göre, direniş unsurları, Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı yakınlarında terör devletiİsrail'e ait bir İHA ele geçirdi.

İHA'nın havadan fotoğraf çekmek için kullanıldığını belirten kaynak, söz konusu hava aracı "teknik bir arıza sonucu mu düştü yoksa düşürüldü mü" sorusuna yanıt vermedi. İHA'yı ele geçiren direniş grubunun ismine ilişkin bilgi de verilmedi.

Terörist İsrail ordusundan da konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İşgalci İsrail, İHA'ları Gazze'ye ilişkin istihbarat toplamak amacıyla kullanıyor.

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