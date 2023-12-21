Gazze'de insanlık yerin dibine battı! Eşleri ve çocuklarının önünde kurşuna dizdiler!

İşgalci İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını aralıksız sürdürüyor. 75 gündür dünyanın gözü önünde bebekleri kundaktan mezara gönderen İsrail, kadın, yaşlı, doktor, gazeteci, yardım görevlisi demeden katletmeye devam ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere 19 bin 667 Filistinli öldürüldü, 52 binden fazla kişi de yaralandı.

EN AZ 100 KIŞI ÖLDÜ

Katil İsrail ordusu son 24 saatte de Gazze'de 300'den fazla yere saldırdıklarını duyurdu. İsrail güçleri dün de havadan ve karadan, Gazze Şeridi'nin başta Cibaliye, Han Yunus ve kuzeydeki birçok sivil alanı bombaladı.

Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırılarda, onlarca kişi öldü ve yaralandı. İsrail askerlerinin Cibaliye bölgesine ambulansların girişlerini engellediği belirtildi.

İsrail güçlerinin güneydeki Han Yunus'ta "Hamdan" ailesine ait bir ev ile farklı yerleri hedef aldığı bombardımanda da çoğunluğu çocuk ve kadın, 15'ten fazla kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı.

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İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze'nin Refah kentinde eş-Şabura Kampı ile Deyr el- Belah'a düzenlediği hava ve kara saldırılarında, en az 13 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in topçu birlikleri de Gazze'nin doğusundaki et-Tuffah, ed-Durc ve Şucaiyye mahallelerini bombaladı.

Filistinli sağlık kaynakları, işgal güçlerinin Gazze Şeridi genelinde gerçekleştirdiği katliamlar sonucunda dün akşamın son saatlerinde, 100'e yakın ölü ve yüzlerce yaralının hastanelere ulaştığını bildirdi.

Gazze Şeridi'ndeki sağlık kaynakları, "İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzeyindeki Anan ailesinin evinde, çocukların ve kadınların gözü önünde 13'ten fazla kişiyi infaz ettiği" yönündeki haberleri doğruladı.

Filistinli aktivist Muhammed Yahya ise Anan ailesinden bir kadının, "İşgalciler 15'ten fazla Filistinliyi kadın ve çocukların önünde infaz etti.

Aralarında kocam ile 3 erkek çocuğum vardı. Sonra ABD sivilleri hedef almıyoruz diyor" dediğini aktardı,

SOYKIRIMI DURDURUN

Gazze Şeridi'nin büyük bir bölümünde iletişim ve internet hizmeti yeniden kesildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün işgal altındaki Filistin topraklarındaki temsilcisi Richard Peppercorn ise, "Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi hizmet dışı" açıklamasını yaptı.

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese de 1994 Ruanda Soykırımı için kurbanları anma açıklaması yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e, Gazze'de yapılmakta olan soykırımın önlenmesi için tüm yetkilerini kullanması çağrısında bulundu.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain ise, "Gazze'de durum çok vahim. Yoğun bombardıman ve yakıt eksikliği nedeniyle insani yardımlar ulaştırılamıyor" dedi.

17 FİLİSTİNLİ ESİRİN CENAZESİNİ ALIKOYDULAR

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail yönetiminin 17 Filistinli esirin naaşını alıkoyduğunu duyurdu.

İsrail'in 17 Filistinli esirin naaşını alıkoyduğu belirtilen açıklamada, bunlardan en eskisinin Enis Devle isimli Filistinlinin 1980'den bu yana alıkonulan cenazesi olduğu kaydedildi.

Diğer cenazelerin 2018'den bu yana alıkonulduğuna işaret edilen açıklamada, aralarında Gazzelilerin de bulunduğu 7 Ekim'den sonra işkence sonucu hayatını kaybeden 6 Filistinli esirin cenazesinin de halen İsrail makamlarının elinde olduğu aktarıldı.

TEMİZ SU OLMAZSA ÇOK DAHA FAZLA ÇOCUK ÖLECEK

Birlemiş Milletler'e bağlı UNICEF'ten yapılan açıklamada "Gazze'nin güneyinde yerinden edilmiş çocuklar, hayatta kalma ihtiyaçlarından daha az suya sahip. Çocuklar hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları suyun yalnızca yüzde 10'una ulaşabiliyor.

BM Çocuk Ajansı İcra Direktörü Catherine Russell da "Önümüzdeki günlerde çok daha fazla çocuk temiz su olmadan ölecek" uyarısında bulundu. 5 yaşın altındaki çocuklar arasındaki ishal vakaları şimdiden aylık ortalamanın 20 katını aştı.

AÇLIKTAN ÖLÜM GAZZE HALKI İÇİN GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Gazze'de yerinden edilenler için barınma merkezlerine dönüştürülen okullardan birinde, kucağında kızının naaşını taşıyan Hani, 3 kez art arda böyle bağırdı: Açlıktan öldü...

ndependent'ın haberine göre Hani'nin kızı Jana Kudih, açlıktan ölümlerin yaşandığı Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerden sadece biriydi.

14 yaşındaki Jana, yaşamının son 3 gününde hiçbir şey yiyemedi. Sadece kirli su içen Jana, ondan önce de savaş günleri boyunca günde sadece bir kez 3 hurma yiyebilmişti.

TUTUKLULARI DA ÖLDÜRÜYORLAR

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin dışında başta Batı Şeria olmak üzere Filistin'in dört bir yanında keyfi tutuklamalarına devam ediyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da dün 25 Filistinliyi daha tutukladılar. 7 Ekim'den bu yana tutuklanan Filistinli sayısı 4 bin 630'a yükseldi. 2023'ün başından itibaren 9 bin 410 kişinin tutuklandığı, bunlardan 2 bin 221'inin "idari tutuklama" adı altında hiçbir suçlama yöneltilmeden yapıldığı kaydedildi.

Bu arada İsrail hapishanelerindeki işkenceden ölenlere yenileri ekleniyor. İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesinin haberine göre en az 6 Filistinli, İsrail hapishanelerinde ya da İsrail ordusuna ait gözaltı tesislerinde hayatını kaybetti.

Uluslararası Af Örgütü, İsrail güçleri tarafından tutulan Filistinli tutukluların, şiddetli dayak ve aşağılama da dahil olmak üzere işkence ve kötü muamele tanıklıklarını paylaştıklarını söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı ise 303'e ulaştı.